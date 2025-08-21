समस्तीपुर में विक्रम गिरी को गोलियों से भूना, जेल से छूटकर आया ही था कि हो गया मर्डर

समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में गुरुवार को दिनदहाड़े विक्रम गिरी नाम के एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। विक्रम पर मर्डर, लूट के कई केस चल रहे थे। वह हाल ही में जेल से छूटकर जमानत पर बाहर आया था।

बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में गुरुवार को दिनदहाड़े बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स को गोलियों से भून दिया। वारदात उजियारपुर थाना क्षेत्र के माधोडीह गांव में हुई। मृतक की पहचान विक्रम गिरी के रूप में हुई है। वह हत्याकाडं समेत कई मामलों में आरोपी था। बदमाशों ने उसे 6 गोलियां मारीं। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हौ गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

विक्रम गिरी चांदचौर करिहारा पंचायत के माधोडीह गांव निवासी सुजीत गिरी का पुत्र था। सूचना मिलते ही उजियारपुर पुलिस एवं एसडीपीओ दलसिंहसराय विवेक कुमार शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की छानबीन की। एसडीपीओ ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने 3 खोखे एवं एक पिलेट बरामद किया है। विक्रम गिरी हाल में ही हत्या के एक मामले में जमानत पर जेल से निकला था। उस पर हत्याकांड, लूट एवं गोलीबारी समेत कई केस चल रहे थे।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर विक्रम गिरी बाइक से सातनपुर चौक से घर लौट रहा था। इसी दौरान मोटर साइकिल पर आए 3 बदमाशों ने विक्रम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली विक्रम के पैर, पेट और कनपटी में लगी। वह भागते हुए एक घर के पास अमरूद के पेड़ के नीचे गिर गया, जहां उसकी मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे।