Vijay Sinha will seek Samrat Chaudhary help to stop illegal mining demands increase in police force
अवैध खनन रोकने के लिए सम्राट चौधरी से मदद लेंगे विजय सिन्हा, पुलिस फोर्स बढ़ाने की डिमांड

अवैध खनन रोकने के लिए सम्राट चौधरी से मदद लेंगे विजय सिन्हा, पुलिस फोर्स बढ़ाने की डिमांड

संक्षेप:

राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए खनन मंत्री विजय सिन्हा डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मदद लेंगे। उन्होने ज्यादा पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। इसके लिए वे गृह विभाग से अनुरोध करेंगे।

Dec 09, 2025 08:21 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में अवैध खनन और बालू माफिया पर लगाम कसने के लिए डिप्टी सीएम सह खनन मंत्री विजय सिन्हा गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मदद मांगेंगे। उन्होने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग से अनुरोध किया जाएगा। दरअसल पुलिस विभाग गृह विभाग के अन्तर्गत आता है। जिसके मुखिया सम्राट चौधरी हैं। मंगलवार को खनन विभाग स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 में 1555 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 1530 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति की गई है।

उन्होंने बताया कि बिहारी योद्धा पुरस्कार के तहत मीडिया हाउस एवं सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए समुचित कार्रवाई नहीं करने वाले 13 पदाधिकारियों को दंडित किया गया है। वहीं, 21 पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। डिप्टी सीएम ने बताया कि दीघा और पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू की अवैध बिक्री हो रही थी। 28 ट्रैक्टर जब्त कर FIR दर्ज की गई है। 32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जिस थाना क्षेत्र में अवैध बालू बेची जा रही थी, वहां के अधिकारी और पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस थाना क्षेत्र से ट्रैक्टर गुजरते हैं, वहां हर गाड़ी की निगरानी के लिए CCTV लगा है। अगर किसी थाना प्रभारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि कोई गलत करता है, व्यावसायिक उपयोग करता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। खनन विभाग पूरी तरह से जनता के हित में है। भयभीत करने के लिए नहीं है।