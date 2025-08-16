फर्जी कागज बनाकर सरकारी जमीन बेचने वाले बचेंगे नहीं, विजय सिन्हा की भू माफिया को चेतावनी
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमीन माफिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के गलत कागज बनाकर उन्हें बेचने का काम करने वाले भू-माफिया नहीं बचेंगे।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर जमीन माफिया को चेताया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के गलत कागज बनाकर बेचने वाले भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सिन्हा ने मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में कृषि विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर उसकी बिक्री किए जाने के मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डीएम से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।
विजय सिन्हा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सभी विभागों की समीक्षा बैठक की, फिर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांटी में कृषि विभाग की जमीन बेचे जाने और इसकी जमाबंदी कायम करने के मामले में जिलाधिकारी से जानकारी मांगी गई है। बिना दखल कब्जा के दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी कायम करने वाले कांटी सीओ पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर टाइटल सूट की आड़ में तथा विभाग को बरगला कर भू-माफिया बेच दे रहे हैं। पिछली समीक्षा बैठक में डीएम एवं एसएसपी को ऐसे भू-माफिया पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। कांटी के कृषि विभाग की जमीन गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर कोर्ट से कराए गए फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का निर्देश दिया गया है। भू-माफिया की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के लिए भी डीएम एवं एसएसपी को कहा गया है।