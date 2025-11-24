मोदी-नीतीश का मिशन पूरा करेंगे; भू राजस्व विभाग का चार्ज लेते ऐक्शन में विजय सिन्हा- माफिया संभल जाएं

संक्षेप: विजय कुमार सिन्हा ने जमीन माफिया को कड़ी चेतावनी दी है। सोमवार को उन्होंने भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का पदभार संभाल लिया।

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के दफ्तर में पहुंचे और विधिवत मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीए नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के मिशन को मंजिल तक पहुंचाना उनका टागरेट है। मंत्री ने भू माफिया के साथ शराब माफिया और बालू माफिया को चेतावनी दी कि अवैध कारोबार के अर्जित धन को भूमि लगाने से बाज आएं। सरकार सख्ती से ऐक्शन लेगी।

विजय सिन्हा ने कहा कि वे भूमि पुत्र हैं और भूमि का संरक्षण उनका परम कर्तव्य है। आज भूमि विवाद के सर्वाधिक मामले न्यायालय में जा रहे हैं। भूमि विवादों को दूर करना विभाग की प्राथमिकता है। विवादों का स्थाई समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही सर्वे कार्य को भी पूरा किया जाएगा। पिछले कार्यकाल में इसमें काफी काम हुआ था। काम में गति लाने के लिए पदाधिकारियों से बात की जा रही है। किसानों को भूमि संरक्षण में पूरी मदद की जाएगी। विभाग इसमें पूरी पारदर्शिता बरतेगा।

मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का जो सपना देखा है उसे पूरा किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार पहले से काम कर रही है। आज विकास के लिए हर विभाग को जमीन की जरूरत है। उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए पहल शुरू हो गई है कि कम समय में किसानों से जमीन लेकर विभागों को सुलभ कराया जाएगा।