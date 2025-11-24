Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsVijay Sinha takes charge of Land Revenue Department says Modi-Nitish mission be accomplished
मोदी-नीतीश का मिशन पूरा करेंगे; भू राजस्व विभाग का चार्ज लेते ऐक्शन में विजय सिन्हा- माफिया संभल जाएं

मोदी-नीतीश का मिशन पूरा करेंगे; भू राजस्व विभाग का चार्ज लेते ऐक्शन में विजय सिन्हा- माफिया संभल जाएं

संक्षेप:

विजय कुमार सिन्हा ने जमीन माफिया को कड़ी चेतावनी दी है। सोमवार को उन्होंने भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का पदभार संभाल लिया।

Mon, 24 Nov 2025 02:12 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के दफ्तर में पहुंचे और विधिवत मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीए नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के मिशन को मंजिल तक पहुंचाना उनका टागरेट है। मंत्री ने भू माफिया के साथ शराब माफिया और बालू माफिया को चेतावनी दी कि अवैध कारोबार के अर्जित धन को भूमि लगाने से बाज आएं। सरकार सख्ती से ऐक्शन लेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विजय सिन्हा ने कहा कि वे भूमि पुत्र हैं और भूमि का संरक्षण उनका परम कर्तव्य है। आज भूमि विवाद के सर्वाधिक मामले न्यायालय में जा रहे हैं। भूमि विवादों को दूर करना विभाग की प्राथमिकता है। विवादों का स्थाई समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही सर्वे कार्य को भी पूरा किया जाएगा। पिछले कार्यकाल में इसमें काफी काम हुआ था। काम में गति लाने के लिए पदाधिकारियों से बात की जा रही है। किसानों को भूमि संरक्षण में पूरी मदद की जाएगी। विभाग इसमें पूरी पारदर्शिता बरतेगा।

ये भी पढ़ें:नीतीश कुमार की सरकार तो बन गई, अब बिहार में लोगों को मिलेगा क्या-क्या
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का जो सपना देखा है उसे पूरा किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार पहले से काम कर रही है। आज विकास के लिए हर विभाग को जमीन की जरूरत है। उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए पहल शुरू हो गई है कि कम समय में किसानों से जमीन लेकर विभागों को सुलभ कराया जाएगा।

विजय सिन्हा ने जमीन माफिया को सावधान किया। कहा कि बिहार में तीन माफिया बहुत चर्चा में हैं। दारू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया। बालू और दारू वाले अपनी अवैध कमाई से जमीन खरीद रहे हैं। इस दौरान गलत सलत तरीके अपनाते हैं जो अपराध में बदल जाता है। इन पर लगाम कस दिया जाएगा। सरकार इन माफिया तत्वों से सख्ती से निबटेगी। अब माफिया तत्वों की मनमानी नहीं चलेगी।

ये भी पढ़ें:लालू परिवार का केस सुन रहे जज को बदलने की मांग, दिल्ली कोर्ट में राबड़ी की अपील
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Vijay Sinha Nitish Kumar Bihar Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।