विजय सिन्हा ने पटना से शुरू किया भूमि सुधार संवाद, अफसरों को सामने बैठाकर शिकायतों का निपटारा

संक्षेप: बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शुक्रवार को पटना से भूमि सुधार जनकल्याण संवाद शुरू किया। हर जिले के संवाद कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। पटना में संवाद के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आमने-सामने बैठाकर आवेदकों की शिकायतों का निपटारा किया।

बिहार में राजस्व विभाग का भूमि सुधार जनकल्याण संवाद शुक्रवार को शुरू हुआ। पहले दिन पटना में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के के सरकारी आवास पर संवाद हुआ, जिसमें जिले के सैकड़ों फरियादी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमीन संबंधी मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल, भूमि सुधार जनकल्याण संवाद हर जिले में होगा, जिसमें उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा विभागीय अधिकारियों के साथ शामिल होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संवाद में जमीन की दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी, लोक भूमि पर अतिक्रमण, भूमि विवाद आदि मामलों की सुनवाई हुई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में खुद ही मामलों की गहनता से जांच की। आवेदक से उनकी समस्याओं को पूछा। आवेदक, अधिकारी और कर्मचारियों को आमने-सामने बिठाकर समस्या समाधान के लिए पहल की।

उन्होंने संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिये। उच्चाधिकारियों से कहा कि जमीन संबंधी मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी, कर्मचारियों पर दोष साबित होने पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करें। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों को रेफर करने की आदत से बाज आएं। गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा। बीमारियों को हम ज्यादा खींच नहीं सकते। धोखाधड़ी से अभिलेख बनाकर जमीन खरीद-फरोख्त करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे मामलों को बढ़ावा देने वाले अधिकारी, कर्मचारियों की पहचान करें। सभी जिलों के डीएम दोषियों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट अग्रसिरित करें। लोगों से भी अपील की कि वह अपनी शिकायत सबसे पहले निचले स्तर पर करें। इसकी रिसीविंग अपने पास रखें। सुनवाई नहीं होने पर इस रिसीविंग के साथ ही ऊपर के अधिकारियों के यहां शिकायत कराएं। इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो पीड़ित सभी शिकायतों की रिसीविंग के साथ सचिव और फिर उपमुख्यमंत्री के यहां आवेदन दें। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लापरवाह अधिकारी, कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

कई अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा करीब ढाई घंटे तक चले इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा। कुछ मामलों में जांच के लिए डीएम और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी 100 दिनों में राज्य के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे। लोगों की भूमि संबंधी शिकायतों का निपटारा होगा। उन्होंने सीओ स्तर पर लंबित जमीन संबंधी शिकायतों की स्थिति की रिपोर्ट भी एक सप्ताह में तलब की है।