Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsVijay Sinha order to remove illegal hoardings parking in Patna within 24 hours
पटना में 24 घंटे के अंदर हटाओ अवैध होर्डिंग-पार्किंग, विजय सिन्हा बोले- माफियागिरी नहीं चलेगी

पटना में 24 घंटे के अंदर हटाओ अवैध होर्डिंग-पार्किंग, विजय सिन्हा बोले- माफियागिरी नहीं चलेगी

संक्षेप:

डिप्टी सीएम सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय सिन्हा ने पटना शहर में अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग को 24 घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि माफियागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी।

Feb 11, 2026 07:51 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राजधानी पटना में अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग को हटाने को कहा है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर इन्हें हटाने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में सिन्हा ने कहा कि अवैध होर्डिंग एवं पार्किंग के नाम पर चल रही माफियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि हाई कोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर शेष सभी अवैध होर्डिंग्स 24 घंटे के भीतर हटा दिए जाएं। अवैध पार्किंग पूरी तरह बंद कर दी जाए। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसमें जो भी व्यक्ति या समूह संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:हर प्रमंडल में खुलेगा नेत्रहीन विद्यालय, दिव्यांगों के नियम बदले; बड़े ऐलान

विजय सिन्हा ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों से 15 दिन पहले जारी आदेश में क्या कार्रवाई हुई, इसकी भी जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब तक 18 अवैध होर्डिंग हटाए जा चुके हैं और आगे की कार्रवाई जारी है।

बैठक में बताया गया कि पटना में अवैध होर्डिंग्स के लगभग 20 मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि इन मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए वरीय वकीलों के जरिए कोर्ट में पक्ष रखा जाए, ताकि कार्रवाई में देरी ना हो।

ये भी पढ़ें:यूपी में बिहार बॉर्डर पर हर 10 दिन में खुल रही एक शराब दुकान, जदयू MLC का दावा

डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पटना में अवैध होर्डिंग और पार्किंग को हटाने के लिए अभियान चला रही है। यह महज औपचारिकता नहीं है। राजस्व को नुकसान से बचाने और शहरी व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में यह अहम कदम है। उन्होंने अधिकारियों से इस काम में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने का निर्देश दिया और कहा कि रोज की प्रगति की समीक्षा की जाए।

भागलपुर में अवैध होर्डिंग-बैनर लगाने वालों पर होगी FIR

दूसरी ओर, भागलपुर शहर में भी अवैध होर्डिंग और बैनर को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। भागलपुर नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से लगे भी होर्डिंग, बैनर आदि को हटाने का आदेश दिया। नगर आयुक्त ने दो सप्ताह पूर्व यह आदेश जारी किया था। सोमवार को इसकी समीक्षा की गई।

ये भी पढ़ें:बिहार में मंत्री की ही हेल्थ चेकअप में हेराफेरी, बीपी गलत जांचने वाले पर ऐक्शन

निगम प्रशासन ने साफ कर दिया कि चेतावनी के बावजूद अगर कोई व्यक्ति अवैध होर्डिंग, बैनर या प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थानों से नहीं हटाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके खिलाफ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Patna Patna News Vijay Sinha अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;