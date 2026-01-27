नीट छात्रा मौत मामले में पीड़ित परिवार से मिले विजय सिन्हा; बोले- किसी कीमत पर दोषी नहीं बचेंगे

संक्षेप: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जहानाबाद पहुंचकर मृतक नीट छात्रा के परिजनों से मिले। उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि दोषी चाहे कितने भी बड़े हों, बचेंगे नहीं। डीजीपी के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच जारी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा।

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मंगलवार की शाम मृतक नीट छात्रा के परिजनों से मिलने जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि धैर्य रखिए न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कितने भी बड़े क्यों ना हो, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सजगता के साथ इसकी पूरी जांच हो रही है। इसकी सत्यता को उजागर किया जाएगा जो भी दोषी होंगे उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि डीजीपी के नेतृत्व में जांच कमेटी जांच कर रही है। हर बिन्दु पर जांच की जा रही है। इस मामले में डीजीपी और गृहमंत्री से भी बात हुई है। उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस कांड में जो भी दोषी होंगे, चाहे उनकी पहुंच जहां तक है वह किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बेटी की मौत का मामला नहीं बल्कि सरकार की अस्मिता का सवाल है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई वे लड़ेंगे।

उन्होंने परिजनों से घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। परिजनों ने बताया कि उन्हें जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। पीड़िता के पिता ने उपमुख्यमंत्री से कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो जान दे देंगे। डिप्टी सीएम मृतका की मां से भी मिले। डिप्टी सीएम से मिलते हीं मृतका की मां फूट फूट कर रोने लगी। रोते-रोते मां का बुरा हाल हो रहा था। रात में डीएनए सैंपल के लिए ब्लड लिए जाने के मामले पर कहा कि यह जांच की एक प्रक्रिया है। जांच बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चल रही है। इस प्रक्रिया के बाद दोषी चाहे कितने भी रसूखदार हो उन्हें सजा जरूर मिलेगी।

परिवार को परेशान करने की बात अगर पता चलेगा तो ऐसे मानसिकता के कोई भी लोग होंगे वे बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं सीबीआई जांच की मांग के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसको नहीं होने देंगे।