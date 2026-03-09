Hindustan Hindi News
हड़ताल पर गए सीओ को विजय सिन्हा की अंतिम चेतावनी, काम पर नहीं लौटे तो कल से...

Mar 09, 2026 03:22 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
विजय सिन्हा ने अंचलाधिकारियों से हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल खत्म करेंगे, तभी सरकार संवाद करेगी। अगर सीओ कल से काम पर नहीं लौटे तो उन्हें निलंबित कर बीडीओ को प्रभार दिया जाएगा।

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हड़ताल पर गए अंचलाधिकारी (सीओ) को अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सभी सीओ कल से काम पर लौट जाएं नहीं तो उनका निलंबन शुरू कर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सिन्हा ने सोमवार को स्पष्ट किया कि हड़ताल खत्म होगी, तभी सरकार बात करेगी। संवाद से ही समाधान होगा। उन्होंने सीओ से कहा कि वे भौकाल से भय पैदा नहीं करें और अराजकता की स्थिति नहीं बनाएं।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सोमवार को पटना में नई सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से संवाद के दौरान उन्होंने हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों से आग्रह किया कि वे किसी के बहकावे में ना आएं। उन्होंने कहा कि सीओ को प्रमोशन मिलता है। वे ऊपर के पद पर जाते हैं। अनुमंडल राजस्व अधिकारी बनते हैं।

सिन्हा ने कहा कि हड़ताल से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कामकाज नहीं रुके इसके लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाना शुरू कर दिया है। सरकार सख्ती बरतेगी। नई बहाली की जाएगी। सीओ मंगलवार से काम पर नहीं लौटे तो उन्हें निलंबित किया जाएगा। उनकी जगह प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को प्रभार दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है।

विजय सिन्हा ने राजस्व कर्मियों से कहा कि हमारा विभाग एक परिवार होता है। हम अपने परिवार के हर सदस्य के सम्मान, सुरक्षा और उन्नति का ध्यान रखेंगे। काम पर योगदान दें। आपकी उचित मांगों को नियम अनुकूल हर समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि वह हड़ताल के सख्त खिलाफ हैं। तालाबंदी और धरना-प्रदर्शन से समाधान नहीं हो सकता है।

बता दें कि बिहार के अंचलाधिकारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कामकाज प्रभावित हो गया है। अंचलों में जमीन से जुड़े काम अटक गए हैं। इससे रैयतों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार राजस्व सेवा संघ आह्वान पर यह हड़ताल बुलाई गई है। अंचलाधिकारियों की मांग है कि उनकी भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) के पद पर तैनाती की जाए। पिछले महीने भी राजस्व कर्मी हड़ताल पर गए थे, जिससे कई दिनों तक अंचलों में कामकाज प्रभावित हुए थे।

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

