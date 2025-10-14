सिकटी से बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे विजय मंडल, छठी बार विधानसभा पहुंचने की चुनौती

Bihar Elections: बिहार सरकार में मंत्री और अररिया की सिकटी सीट से विधायक विजय मंडल पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। उन्हें तीसरी बार सिकटी की टिकट दिया है। अब मंडल के सामने छठी बार विधानसभा पहुंचने की चुनौती है। बीजेपी ने आज 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है।

नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल अररिया जिले से एक मात्र मंत्री विजय कुमार मंडल पर भाजपा ने एक फिर भरोसा जताया है। पार्टी ने तीसरी बार उन्हें सिकटी विधानसभा क्षेत्र से टिकट थमाया है। अब मंडल के सामने छठी बार विधान सभा पहुंचने की चुनौती होगी। इससे पहले आपदा प्रबंधन मंत्री विजय मंडल न केवल पांच बार विधानसभा पहुंचे हैं बल्कि दो बार मंत्री तो दो बार सत्तारूढ़ दल में सचेतक भी रह चुके हैं। विजय कुमार मंडल के राजनीतिक सफर की बात है तो वर्ष 1995 में वे पहली बार आनंद मोहन के बिहार पीपुल्स पार्टी से अररिया विस क्षेत्र के विधायक बने। सूबे में इस पार्टी के वे अकेले विधायक थे। इसके बाद वे 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने।

फिर राजद में शामिल हो गये। पुरस्कार के रूप में उन्हें सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री का पद मिला। 2005 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर वे जदयू में शामिल हो गये। इस बीच 2009 में हुए लोकसभा में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसी साल 2009 में हुए विधानसभा उपचुनाव में लोजपा से भाग्य अजमाया और तीसरी बार सीधे विधान सभा पहुंचने का मौका मिला।

2009 में परिसीमन के बाद वर्ष 2010 में हुए विस चुनाव में वे सिकटी से लोजपा की टिकट से चुनाव लड़े। लेकिन भाजपा के आनंदी प्रसाद यादव से शिकस्त खानी पड़ी।कुछ समय बाद वे भाजपा में शामिल हो गये। इसके बाद वर्ष 2015 और 2020 के विधान सभा चुनाव में भाजपा से जीते। इस तरह उन्हें अलग-अलग दलों से पांच बार बिहार विधान सभा पहुंचने का मौका मिला।