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विजय चौधरी का कमरा बना कंट्रोल रूम तो तेजस्वी के कमरे के बाहर जली लाल बत्ती; रिजल्ट आने तक रही बेचैनी

Mar 17, 2026 07:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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खबर आती है कि जीतन राम मांझी की समधन और पतोहू तेजस्वी यादव के कमरे में हैं। सत्ता पक्ष के कई विधायक बाहर निकलते हैं। गलियारे में दूसरे विधायक मिल जाते हैं। पता चला कि गलती से चली गयी थीं। कमरे में घुसते ही बाहर निकल गयीं।

विजय चौधरी का कमरा बना कंट्रोल रूम तो तेजस्वी के कमरे के बाहर जली लाल बत्ती; रिजल्ट आने तक रही बेचैनी

अरे देखो गोपाल जी को फोन लगाओ...संजय जी का फोन नहीं लग रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर संसदीय कार्यमंत्री विजय चौधरी का कमरा रणक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। सुबह सात बजे से ही इनका कमरा कंट्रोल रूम बना हुआ था। एक-एक विधायक से संपर्क किया जा रहा था। पार्टी के निर्वाचन पदाधिकारी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी अपने कमरे में पल-पल की खबर ले रहे थे। वे सुबह आठ बजे पहुंचे तो विधायक विनय बिहारी और श्याम रजक को वहां पहले से मौजूद पाया। मदन सहनी भी सुबह-सुबह पहुंच गए थे। सुबह नौ बजे तक एनडीए के अधिकतर विधायक विस पहुंच चुके थे। उधर, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के कमरे का माहौल भी गर्म था।

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पार्टी के कई विधायक संपर्क से बाहर थे। एक-एक को फोन लगाया जा रहा था। धीरे-धीरे विधायकों की संख्या बढ़ने लगी। कांग्रेस के तीन विधायकों के साथ राजद के एक विधायक का मोबाइल लग ही नहीं रहा था। एक साथ एक दर्जन लोग उन्हें लगातार फोन लगा रहे थे। बेचैनी बढ़ती जा रही थी।इधर, सुबह साढ़े नौ बजे ही केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय विस पहुंचते हैं। कई विधायक उनकी ओर लपकते हैं। एक विधायक उन्हें बताता है कि विनय बिहारी ने पहला वोट डाला है। फिर श्याम रजक और विस अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी पहले ही वोट डाल दिया।

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उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अपने-अपने कमरे में मौजूद थे। अचानक एआईएमआईएम के अख्तरूल ईमान तेजस्वी यादव के कमरे में पहुंचते हैं और फिर उनके दरवाजे के बाहर लाल बत्ती जल जाती है। तेजस्वी अंदर चारों विधायकों की तलाश को लेकर अपडेट जानकारी लेते हैं। कोई संपर्क नहीं होने की सूचना मिलती है। कुमार सर्वजीत का दावा था कि सत्ता पक्ष के कई विधायक समर्थन दे रहे हैं।

संसदीय कार्यमंत्री विजय चौधरी निश्चिंत भाव से अपने कमरे में बैठे थे। लगभग 12 बजे उपेन्द्र कुशवाहा वहां पहुंचकर रामनाथ ठाकुर के पास बैठ जाते हैं। मंत्री दावे के साथ कहते हैं कि कोई शके नहीं है। थोड़ी देर बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर लौटते हैं। नितिन नवीन फिर वोट डालने निकलते हैं। उनके साथ भारी भरकम भीड़ थी।

विधायक के गायब होने की सूचना पर एनडीए में खुशी

खबर आती है कि जीतन राम मांझी की समधन और पतोहू तेजस्वी यादव के कमरे में हैं। सत्ता पक्ष के कई विधायक बाहर निकलते हैं। गलियारे में दूसरे विधायक मिल जाते हैं। पता चला कि गलती से चली गयी थीं। कमरे में घुसते ही बाहर निकल गयीं। सत्ता पक्ष के लोग राहत की सांस लेते हैं। इधर, एनडीए के सभी 202 विधायकों द्वारा मतदान की सूचना आती है। यह खबर भी आने लगती है कि विपक्ष के चार विधायक गायब रहे हैं। एनडीए खेमे में खुशी की लहर फैल जाती है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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