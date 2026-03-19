Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम के तौर पर पेश किया? बोले विजय चौधरी- यह उनकी पुरानी आदत है

Mar 19, 2026 07:55 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

विजय चौधरी ने यह जरूर स्वीकार किया कि उपमुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यह पुरानी आदत रही है कि वह अपने सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि वे आगे जिम्मेदारी संभालेंगे।

नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम के तौर पर पेश किया? बोले विजय चौधरी- यह उनकी पुरानी आदत है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच की कैमिस्ट्री को देख कर यह अंदाजा लगाया जाने लगा है कि बिहार के लिए सीएम के लिए नीतीश के मन में सम्राट ही हैं। दरअसल समृद्धि यात्रा पर निकले नीतीश कुमार अलग-अलग मंचों पर सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखे नजर आए और यहीं नहीं जमुई में तो सीएम ने यह भी कहा कि अब यही सब काम देखेंगे। जिसके बाद सम्राट चौधरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन अब बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी ने इस पूरे मुद्दे पर बड़ी बात कही है। विजय चौधरी ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, यह उनकी पुरानी आदत है।

बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को इस अटकल को खारिज कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया है। नीतीश कुमार ने बुधवार को 'समृद्धि यात्रा' के तहत जमुई जिले के दौरे के दौरान सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा था, ''ये बिहार को देखेंगे और राज्य काफी प्रगति करेगा।''

ये भी पढ़ें:अब यही सब काम करेंगे, सम्राट के कंधे पर नीतीश ने हाथ भी रखा; नए CM पर इशारा

इसके बाद मीडिया के एक वर्ग में यह कयास लगाए जाने लगे कि जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकेत दे रहे हैं। हालांकि, जब इस संबंध में सवाल पूछे गए तो जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा, ''मैं वहां मौजूद था, इसलिए कृपया मेरे सामने अपनी व्याख्या न करें।''

विजय चौधरी ने यह जरूर स्वीकार किया कि उपमुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यह पुरानी आदत रही है कि वह अपने सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि वे आगे जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने कहा, ''इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप लोग (पत्रकार) इसे नया संकेत मान रहे हैं।''

ये भी पढ़ें:तीन नहीं 38 जिलों का विकल्प, हटेगा अल्फावेट सिस्टम; शिक्षक नियुक्ति में बदलाव
ये भी पढ़ें:बिहार के धनकुबेर इंजीनियर को विदेशी फंडिंग का शक, रियल स्टेट में भी किया निवेश

सीएम, डिप्टी सीएम को लेकर हो रही चर्चा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए विधिवत निर्वाचित हो चुके हैं। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, जबकि जदयू कोटे से दो वरीय मंत्रियों को उपमुख्यमंत्री की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। वैसे चर्चा यह भी है कि निशांत कुमार इकलौते उपमुख्यमंत्री बनेंगे। इन चर्चाओं के बीच सीएम पद के लिए कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। इसमें जातिगत समीकरण और बिहार के परिप्रेक्ष्य में महत्व को लेकर भी चर्चा की जा रही है।

इनपुट:एजेंसी

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar CM Nitish Kumar Samrat Choudhary अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।