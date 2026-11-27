पत्नी के नाम पर सिलीगुड़ी में करोड़ों की जमीन, पटना में फ्लैट, बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर के ठिकानों पर रेड
भ्रष्ट इंजीनियर के खिलाफ जांच एजेंसी ने पटना, भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, मुंगेर एवं सासाराम में छापेमारी की। अजीत दास की पत्नी एवं परिजनों के पास 16 अचल संपत्तियां मिली हैं, जिनका मूल्य 2 करोड़ 54 लाख 24 हजार 880 रुपये है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। निगरानी ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सासाराम प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता, जांच एवं गुणवत्ता अजीत कुमार दास एवं उनके परिजनों के छह ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की। इस दौरान अजीत दास एवं उनके परिजनों के नाम 12 करोड़ 66 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियां मिलीं। इनमें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित महंगे इलाके में पत्नी के नाम वर्ष 2021 में खरीदी 92 डिसमिल जमीन के 10 डीड शामिल हैं जिनका बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक है। इन संपत्तियों को वार्षिक संपत्ति ब्योरा में नहीं दिखाया गया है। पटना में दो फ्लैट, बैंक, शेयर, एलआईसी में निवेश संबंधी कागजात भी बरामद हुए हैं।
जांच एजेंसी ने पटना, भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, मुंगेर एवं सासाराम में छापेमारी की। अजीत दास की पत्नी एवं परिजनों के पास 16 अचल संपत्तियां मिली हैं, जिनका मूल्य 2 करोड़ 54 लाख 24 हजार 880 रुपये है। साथ ही, तीन चल संपत्तियां मिली हैं जिनका मूल्य 12 लाख 30 हजार रुपये है। यह उनके कुल ज्ञात आय के स्रोत से 80 फीसदी से अधिक है। इसके पूर्व निगरानी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी थाने में मामला दर्ज किया था। देर रात तक अभियुक्त के एक अन्य निवास स्थान कटिहार के गोशाला चौक, मनिहारी रोड स्थित सुरेश सिंह के किराये के मकान तथा वर्तमान पदस्थापन स्थल सासाराम स्थित अधीक्षण अभियंता, जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडलीय कार्यालय की तलाशी जारी थी।
कब -कब कहां रहे तैनात अजीत कुमार दास
अजीत दास वर्ष 2014-17 तक ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता, मढ़ौरा, छपरा में तैनात थे। वर्ष 2017-20 तक कटिहार के बारसोई में सहायक अभियंता थे। वर्ष 2020-24 तक सहायक अभियंता, किशनगंज और वर्ष 204-25 तक गुणवत्ता लैब नियंत्रण, सासाराम, वर्ष 2025 से जून 2026 तक जांच एवं गुणवत्ता, भागलपुर प्रमंडल एवं जुलाई 2026 से अबतक जांच एवं गुणवत्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, सासाराम प्रमंडल के पद पर कार्यरत हैं।