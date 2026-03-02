Hindustan Hindi News
घूसखोर इंजीनियर को निगरानी ने दबोचा, 5 लाख कैश, स्मार्ट घड़ी लेते गिरफ्तार; रिश्वत के लिए रोका था बिल

Mar 02, 2026 07:49 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
एसवीयू ने पश्चिम चंपारण में तैनात बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता रोशन कुमार को पांच लाख रुपये और एक स्मार्ट घड़ी घूस लेते गिरफ्तार किया है।

सीएम नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक घूसखोर इंजीनियर निगरानी के हत्थे चढ़ गया। विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने पश्चिम चंपारण में तैनात बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता रोशन कुमार को पांच लाख रुपये और एक स्मार्ट घड़ी घूस के रूप में लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजीनियर ने एक संवेदक का बिल रिश्वत वसूलने के लिए रोक दिया था।

आरोपी को मंगलवार को निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जायेगा। यह राशि संवेदक शम्स तबरेज के लंबित बिलों को पास कराने के एवज में ली जा रही थी। एसवीयू ने इस मामले में कांड दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

रोशन कुमार जिला शिक्षा परियोजना बेतिया में कार्यरत सहायक अभियंता के पद पर तैनात थे। उनके ऊपर आरोप था कि विभिन्न स्कूलों में सबमर्जीबल पंप लगाने और स्कूल भवन की मरम्मति कार्य के बकाया बिलों को पास करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। रोशन कुमार जब नहीं माने तो ठेकेदार ने SVU के पास चले गए। शिकायत दर्ज करने के बाद एसयूवी की टीम ने गुप्त रूप से आरोपों की जांच शुरू की। जांच में रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। उसके बाद निगरानी टीम का गठन किया गया। सोमवार को टीम ने रिश्वत लेते रोशन कुमार को रंगे हाथो दबोच लिया।

