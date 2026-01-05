बिहार के घूसखोर कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार पर शिकंजा, संपत्ति की होगी जांच; कागजात की तलाश

संक्षेप: निगरानी विभाग डीएओ की पूरी संपत्ति की जांच करा रहा है। निवेश के कागजात के आधार पर संपत्ति तलाशी जा रही है। विभाग को आशंका है कि एक साथ कई पदों पर तैनात सुधीर कुमार ने बड़ी संपत्ति बनाई होगी।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आत्मा के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) संतोष कुमार से 19 हजार रुपये रिश्वत लेते शनिवार को गिरफ्तार हुए जिला कृषि अधिकारी (डीएओ) सुधीर कुमार की आय से अधिक अर्जित संपत्ति की जांच होगी। गिरफ्तारी के बाद उनके पटना स्थित आवास से 11 लाख रुपये नकद, 250 ग्राम जेवरात व निवेश के कागजात जब्त किए गए थे।

इसके बाद निगरानी विभाग डीएओ की पूरी संपत्ति की जांच करा रहा है। निवेश के कागजात के आधार पर संपत्ति तलाशी जा रही है। विभाग को आशंका है कि एक साथ कई पदों पर तैनात सुधीर कुमार ने बड़ी संपत्ति बनाई होगी। निगरानी की टीम अब उन सभी जिलों में सुधीर कुमार की संपत्ति तलाशेगी, जहां उनकी तैनाती रही है।

इधर, निगरानी टीम ने आरोपित डीएओ सुधीर कुमार को न्यायालय में पेशी के बाद रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इससे पहले निगरानी टीम ने शनिवार को डीएओ से संपत्ति के संबंध में सघन पूछताछ की है। इसमें कई सुराग निगरानी को मिले हैं। संपत्तियों के सत्यापन के लिए निबंधन कार्यालय, अंचल कार्यालय और बैंकों में पड़ताल की जाएगी। सुधीर कुमार के द्वारा वार्षिक संपत्ति घोषणा से सभी संपत्तियों का मिलान किया जाएगा।

निगरानी डीएसपी मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को डीएओ सुधीर कुमार को रिश्वत लेते हुए उनके किराए के आवास से पकड़ा था। रमना चर्च रोड मोहल्ला के गली नंबर छह में उनका किराए का मकान है। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने उनके कार्यालय से लेकर मुजफ्फरपुर और पटना स्थित आवास तक को खंगाला था। कृषि इनपुट की राशि गबन करने के आरोप में बर्खास्त हुए बीटीएम संतोष कुमार के पुनर्नियोजन के लिए डीएओ ने दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।