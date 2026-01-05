Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsvigilance department will investigate bihar dao Sudhir kumar assets acquired in excess of income
बिहार के घूसखोर कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार पर शिकंजा, संपत्ति की होगी जांच; कागजात की तलाश

बिहार के घूसखोर कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार पर शिकंजा, संपत्ति की होगी जांच; कागजात की तलाश

संक्षेप:

निगरानी विभाग डीएओ की पूरी संपत्ति की जांच करा रहा है। निवेश के कागजात के आधार पर संपत्ति तलाशी जा रही है। विभाग को आशंका है कि एक साथ कई पदों पर तैनात सुधीर कुमार ने बड़ी संपत्ति बनाई होगी।

Jan 05, 2026 07:43 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आत्मा के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) संतोष कुमार से 19 हजार रुपये रिश्वत लेते शनिवार को गिरफ्तार हुए जिला कृषि अधिकारी (डीएओ) सुधीर कुमार की आय से अधिक अर्जित संपत्ति की जांच होगी। गिरफ्तारी के बाद उनके पटना स्थित आवास से 11 लाख रुपये नकद, 250 ग्राम जेवरात व निवेश के कागजात जब्त किए गए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसके बाद निगरानी विभाग डीएओ की पूरी संपत्ति की जांच करा रहा है। निवेश के कागजात के आधार पर संपत्ति तलाशी जा रही है। विभाग को आशंका है कि एक साथ कई पदों पर तैनात सुधीर कुमार ने बड़ी संपत्ति बनाई होगी। निगरानी की टीम अब उन सभी जिलों में सुधीर कुमार की संपत्ति तलाशेगी, जहां उनकी तैनाती रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में जाली नोट छापने का सिंडिकेट, रेड में क्या-क्या मिला; नेपाल से कनेक्शन

इधर, निगरानी टीम ने आरोपित डीएओ सुधीर कुमार को न्यायालय में पेशी के बाद रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इससे पहले निगरानी टीम ने शनिवार को डीएओ से संपत्ति के संबंध में सघन पूछताछ की है। इसमें कई सुराग निगरानी को मिले हैं। संपत्तियों के सत्यापन के लिए निबंधन कार्यालय, अंचल कार्यालय और बैंकों में पड़ताल की जाएगी। सुधीर कुमार के द्वारा वार्षिक संपत्ति घोषणा से सभी संपत्तियों का मिलान किया जाएगा।

निगरानी डीएसपी मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को डीएओ सुधीर कुमार को रिश्वत लेते हुए उनके किराए के आवास से पकड़ा था। रमना चर्च रोड मोहल्ला के गली नंबर छह में उनका किराए का मकान है। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने उनके कार्यालय से लेकर मुजफ्फरपुर और पटना स्थित आवास तक को खंगाला था। कृषि इनपुट की राशि गबन करने के आरोप में बर्खास्त हुए बीटीएम संतोष कुमार के पुनर्नियोजन के लिए डीएओ ने दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

इसमें 1.81 लाख रुपये संतोष दे चुका था। शेष 19 हजार रुपये के लिए संतोष पर दबाव बनाया जा रहा था। इसको लेकर संतोष के पक्ष में रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही थी। रिश्वत की राशि मिलने के बाद संतोष का पुनर्नियोजन होता। राशि के लिए दबाव पड़ने पर संतोष ने निगरानी विभाग में शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद कृषि अधिकारी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें:बिहार में अभी एक हफ्ते तक ठंड और शीतलहर का कहर, कोहरे की भी चेतावनी; मौसम का हाल
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Muzaffarpur Muzaffarpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।