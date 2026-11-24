विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि किसी लोकसेवक के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर वह स्वत: निलंबित समझा जाएगा। अलग से निलंबन आदेश जारी जरूरी नहीं है। इस कांड में मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान किया गया था।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में लोकसेवक की मृत्यु के बाद भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई स्वत: समाप्त नहीं होगी। सोमवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर, 2025 से 20 नवंबर 2026 तक के फैसलों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने द स्टेट ऑफ बिहार द्वारा विजलेंस बनाम सुधा सिंह, एसएलपी (सीआर) नंबर 7454/2025 एवं एसएलपी (सीआर) डायरी नंबर - 15698/2025 द स्टेट ऑफ बिहार द्वारा विजलेंस बनाम उमा देवी में 20 मार्च 2026 को पारित फैसले में स्पष्ट किया है कि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत आरंभ की गई संपत्ति जब्ती की कार्रवाई केवल इस कारण स्वत: समाप्त नहीं हो जाती है कि संबंधित लोकसेवक की मृत्यु हो गई है।

न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन एवं न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ ने 2 नवंबर 2026 को बिहार राज्य बनाम फूलपरी कुमारी, आपराधिक अपील संख्या - 5212/2026, उदभूत विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या - 15711/2026 में प्रतिपादित किया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देश के आधार पर आय से अधिक संपत्ति की गणना में सोना रखने की मात्रा का हवाला देना मात्र, उस संपत्ति के अर्जन का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आय से अधिक संपत्ति के अभियोजन में इन प्रावधानों के आधार पर स्वत: छूट नहीं मिलती है। अभियुक्त को आभूषण के अर्जन का स्रोत बताना होगा।

न्यायिक हिरासत में 48 घंटे से अधिक रहने पर स्वत: निलंबन,अलग से आदेश की जरूरत नहीं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि निगरानी थाना कांड - 29/2025 के अभियुक्त विश्वजीत सिंह उर्फ विश्वजीत रामानंद द्वारा दाखिल एसएलपी (क्रि.) - 13108/2026 में 6 नवंबर 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि किसी लोकसेवक के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर वह स्वत: निलंबित समझा जाएगा। अलग से निलंबन आदेश जारी जरूरी नहीं है। इस कांड में मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान किया गया था, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने क्रि. मिस. नंबर - 74033/2025 में 1 जुलाई 2026 को पारित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में अपराध के लिए निर्धारित दंड को ध्यान में रखते हुए सामान्यत: जमानत प्रदान की जानी चाहिए। यदि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास को या मामले के तथ्य अत्यंत गंभीर हो तो कोर्ट जमानत देने से इनकार कर सकता है। रिश्वत की राशि कम या अधिक होना जमानत देने के सवाल पर विचार करने के लिए प्रासंगिक आधार नहीं है।