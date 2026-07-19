बिहार में पर्यटन विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर के पास 3 फ्लैट, 12 भूखंड और 19 बैंक खाते; निगरानी की रेड

निगरानी विभाग ने अब एक भ्रष्ट इंजीनियर पर शिकंजा कस दिया है। पर्यटन विभाग के इस इंजीनियर के पास जमीन, जायदाद और गहने सबकुछ मिले हैं। भ्रष्ट इंजीनियर अवधेश कुमार सिन्हा ने अपनी काली कमाई बीमा में भी निवेश किया है।

बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी है। अब बिहार के एक इंजीनियर की काली कमाई पर निगरानी विभाग ने रेड डाली है। दरअसल पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के तीन ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छपेमारी में तीन फ्लैट और 12 भूखंड मिले हैं। निगरानी विभाग की रेड से पता चला है कि इंजीनियर अवधेश कुमार सिन्हा किसी धनकुबेर से कम नहीं हैं। अवधेश कुमार सिन्हा के पटना में आशियाना नगर स्थित आलीशान आवास समेत तीनों फ्लैट हैं। लेकिन, 12 भूखंड कहां-कहां हैं, इनका जब्त दस्तावेज से पता लगाया जा रहा है। 19 बैंक खाते, करीब दस लाख के आभूषण और भारी निवेश के प्रमाण भी जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं।

निगरानी ने अवधेश सिन्हा के विरुद्ध डीए (प्रत्यानुपातिक धनार्जन) मामले में पटना स्थित तीन स्थानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध आय से 75 फीसदी अधिक 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का प्रारंभिक प्रमाण मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की थी।

ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक, दर्ज मामले में अधीक्षण अभियंता के आशियाना नगर फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास और कार्यालय सहित तीन ठिकानों पर शुक्रवार को एक साथ दबिश दी। देर रात तक चली छापेमारी में कई चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। हालांकि, तीन फ्लैट और 12 जमीन के सेल डीड कागजात का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है।

आशियाना में आलीशान मकान अधीक्षण अभियंता ने आशियाना नगर स्थित आवास की दो कट्ठा चार धूर जमीन 75.63 लाख में खरीदी। इस पर आलीशान मकान के निर्माण पर करीब 97 लाख खर्च कि। निर्माण को लेकर कांट्रैक्टर से एमओयू के तहत 20 लाख रुपये का प्रारंभिक भुगतान किया गया।

बीमा में भी खपाई काली कमाई अधीक्षण अभियंता ने अपनी काली कमाई बीमा में भी निवेश किया। इसके कागजात भी मिले हैं। उनके पास एक हुंडई कार भी है। छापे में 61 हजार नकद, 5.05 लाख रुपये के स्वर्णाभूषण, 3.07 लाख रुपये के हीरा जड़ित स्वर्णाभूषण और 1.52 लाख रुपये के चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं।