Bihar News LIVE: बिहार में इंजीनियर के ठिकानों से मिले लाखों रुपये कैश, टीचरों के प्रमाण पत्र की होगी जांच; बड़ी खबरें

बिहार में निगरानी विभाग ने रेड डाली है। (प्रतीकात्मक फोटो)

Bihar News LIVE: विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने पथ निर्माण विभाग के सहरसा अंचल में तैनात अधीक्षण अभियंता बिजय उर्फ विजय कुमार के पांच ठिकानों पर बुधवार को छापे मारे। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह छापेमारी पटना के पाटलिपुत्र, दानापुर (गोला रोड), सहरसा स्थित अधीक्षण अभियंता के कार्यालय व आवास और औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित पैतृक आवास पर की गयी। छापे में 31.42 लाख नकद मिले, जबकि करीब 3.08 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों का भी खुलासा हुआ। एसवीयू के मुताबिक, 31.42 लाख रुपये नकद दानापुर के गोला रोड स्थित आवास से मिले। इसके अलावा दानापुर और पटना में फ्लैट और भूखंड का पता चला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.08 करोड़ रुपये है। अभियंता व उनकी पत्नी के नाम पर गोला रोड में करीब 2.50 करोड़ रुपये के दो मकान, दानापुर में तीन भूखंड और पटना के महेश नगर में एक फ्लैट निबंधित है। नौ बैंक खाते में करीब 1.29 करोड़ रुपये से अधिक जमा मिले हैं। एक स्कार्पियो और एक आई-टेन कार भी निबंधित मिली। 23.23 लाख मूल्य के आभूषण सहित निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। विजय पर 22 साल की सेवा में भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्तियां अर्जित करने का आरोप है। एसवीयू ने प्रथमदृष्टया आय से 139.87 फीसदी अधिक 3.29 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। इधऱ बिहार में राज्य सरकार 80 हजार शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करने की तैयारी में है। बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। करीब 3.20 लाख शिक्षकों में से 2.40 लाख के प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है। अब तक 1700 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शेष प्रमाण पत्रों का सत्यापन जल्द पूरा करने और फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। वित्तीय अनियमितताओं पर भी दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी

5 Nov 2026, 07:38:45 AM IST Bihar News LIVE: मधुबनी गोलीकांड को लेकर तेजस्वी का दौरा आज Bihar News LIVE: बिहार के मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ गोलीकांड में जान गंवाने वाले अशोक यादव के परिजनों से मुलाकात करने और उन्हें सांत्वना देने के लिए पांच नवंबर को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बलिराजगढ़ पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। मधुबनी स्थित पार्टी कार्यालय में राजद के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व विधायक भारत भूषण मंडल, प्रो. उमाकांत यादव और अरुण सिंह कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर दौरे की रणनीति तैयार की।

5 Nov 2026, 07:21:16 AM IST Bihar News LIVE: जांच की जद में 80 हजार शिक्षकों के प्रमाण पत्र, अब तक 1700 फर्जी मिले Bihar News LIVE: राज्य सरकार 80 हजार शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। करीब 3.20 लाख शिक्षकों में से 2.40 लाख के प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है। अब तक 1700 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शेष प्रमाण पत्रों का सत्यापन जल्द पूरा करने और फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया।…और पढ़ें

5 Nov 2026, 07:03:17 AM IST Bihar News LIVE: निर्दलीय एमएलसी ब्रजवासी, राहुल को अयोग्य करार दें Bihar News LIVE: इंडिया गठबंधन ने नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी, राहुल राज को अयोग्य करार देने की मांग की है। गठबंधन नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विप उपसभापति प्रो. रामवचन राय से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक अब्दुलबारी सिद्दीकी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं के शिष्टमंडल ने उपसभापति से मुलाकात की। ज्ञापन में गठबंधन नेताओं ने बताया कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित वंशीधर ब्रजवासी एवं डॉ. राहुल राज द्वारा चुनाव के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के फलस्वरूप संविधान की अनुसूची के पैरा 2(2) के तहत अयोग्यता घोषित करने के लिए याचिका सौंपी गई है। शिष्टमंडल में सुनील सिंह, शशि यादव एवं राजीव कुमार शामिल रहे।

5 Nov 2026, 07:00:02 AM IST Bihar News LIVE: शिक्षक तबादले के लिए 30 से खुलेगा पोर्टल Bihar News LIVE: राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होगी। शिक्षक सात दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान उन्हें अपनी पसंद और वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्थानांतरण की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है।

5 Nov 2026, 06:58:47 AM IST Bihar News LIVE: दूसरे राज्यों के लिए चलेंगी 200 विशेष बसें दीपावली और छठ पूजा के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग 200 विशेष बसों का परिचालन करेगा। ये बसें बिहार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, प. बंगाल और झारखंड के लिए चलेंगी। पांच से 20 तक निर्धारित मार्गों पर परिचालन होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है।

5 Nov 2026, 06:57:53 AM IST Bihar News LIVE: अग्निवीरों के सेवा विस्तार से लाभ : सरावगी Bihar News LIVE: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अग्निवीरों को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बुधवार को जारी बयान में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय देश के युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अग्निवीरों को कौशल, अनुशासन और सैन्य अनुभव को आगे बढ़ाने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।