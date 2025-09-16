Vigilance caught the order clerk from his office in Sasaram took a bribe of one lakh for lobbying सासाराम में आदेशपाल को निगरानी ने ऑफिस से दबोचा, पैरवी के लिए एक लाख की घूस ली, Bihar Hindi News - Hindustan
सासाराम में आदेशपाल को निगरानी ने ऑफिस से दबोचा, पैरवी के लिए एक लाख की घूस ली

निगरानी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सासाराम के बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय के आदेशपाल एक लाख 16 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोचा है। आरोपी का नाम विनोद कुमार है। जिसने सरकारी काम की पैरवी के लिए एक लाख की घूस ली थी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, सासारामTue, 16 Sep 2025 03:35 PM
सासाराम में मंगलवार को निगरानी टीम के अधिकारियों ने बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय के एक आदेशपाल को एक लाख 16 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तार आदेशपाल का नाम विनोद कुमार बताया जा रहा है। वो किसी सरकारी कार्य की पैरवी के लिए रकम ले रहा था। जिसे निगरानी टीम ने पकड़ लिया। इस सम्बंध में एसडीएम प्रभात कुमार ने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई है। मामले की डिटेलिंग की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक निगरानी टीम साढ़े बारह बजे करीब अनुमंडल कार्यालय बिक्रमगंज पहुंची, और विनोद नामक कर्मी को पता करने लगी। निगरानी ने आरोपी विनोद कुमार को कार्यालय के कमरा नंबर- 105 से गिरफ्तार कर लिया। निगरानी के छापे के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आदेशपाल की गिरफ्तारी के बाद से कर्मी भी सहमे है।

जानकारी के मुताबिक, विनोद कुमार ठाकुर ने बिक्रमगंज के धनगांईं गांव निवासी राकेश कुमार ठाकुर से जमीन विवाद के निराकरण के लिए एक लाख 16 हजार रुपए रिश्वत ली।

निगरानी की टीम आरोपी आदेशपाल से पूछताछ में जुटी है। बीते कुछ महीनों से निगरानी फुल एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी कर घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कर रही है। उसी कड़ी में बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय का आदेशपाल भी हत्थे चढ़ गया। निगरानी की टीम अब आगे की कार्रवाई कर रही है।