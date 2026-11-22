बिहार में MDM का घूसखोर डीपीएम, निगरानी ने रिश्वत लेते दबोचा
निगरानी की पांच सदस्यीय टीम जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थित एमडीएम शाखा पहुंची। अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के डीपीएम मनोज कुमार के कक्ष में दबिश दी, जहां से रुपये बरामद होने की बात सामने आ रही है।
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। बिहार के भागलपुर जिले में जिला शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के डीपीएम मनोज कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शनिवार को 1.10 लाख रुपये के साथ रंगेहाथ दबोच लिया। बताया जा रहा है कि यह पैसा शाहकुंड के बीआरपी रजनीश कुमार ने बिल पास कराने के बदले उन्हें रिश्वत के तौर पर दी थी।
निगरानी की पांच सदस्यीय टीम जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थित एमडीएम शाखा पहुंची। अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के डीपीएम मनोज कुमार के कक्ष में दबिश दी, जहां से रुपये बरामद होने की बात सामने आ रही है।
प्रारंभिक पूछताछ और कागजी औपचारिकताओं के बाद निगरानी की टीम उन्हें अपने साथ सर्किट हाउस ले गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार को भी सर्किट हाउस बुलाया गया। प्रखंड संसाधन सेवी (बीआरपी) रजनीश कुमार की भूमिका शिकायतकर्ता के रूप में सामने आई है। उनके द्वारा दिए गए परिवाद के आधार पर निगरानी टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की।
चर्चा है कि हाल ही में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में डीएम के आदेश पर बीआरपी रजनीश कुमार के मासिक मानदेय में कटौती का निर्देश दिया गया था और उन्हें अग्रिम आदेश तक जिला कार्यालय में संबद्ध किया गया था।