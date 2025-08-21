महिला SI ने वर्दी पर लगाया दाग, 12 हजार लेते विजिलेंस ने रंगे हाथ दबोचा; दलाल भी गिरफ्तार

गिरफ्तार दारोगा की पहचान प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। केस हल्का करने के लि 15 हजार की मांग कर रही थी।12 हजार में सौदा तय हो गया था।

बिहार में एक महिला दारोगा ने 12 हजार के लिए वर्दी को नीलाम कर दिया। नरकटियागंज में 12 हजार रुपए घुस लेते एक महिला दारोगा को पटना से आई विजलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वह शिकारपुर थाने में पदस्थापित हैं। वही टीम ने दारोगा के एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को विजिलेंस टीम पटना ले गई है। कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दारोगा और उसके दलाल की गिरफ्तारी दारोगा के स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के समीप स्थित आवास से की गई है। घटना गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे की है।

गिरफ्तार दारोगा की पहचान प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। वहीं दलाल की पहचान प्रकाशनगर निवासी अर्जुन कुमार के रूप में की गई है। विजलेंस डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि मलदहिया के फिरोज कौशर ने महिला दारोगा द्वारा घुस मांगने की शिकायत की थी। केस नंबर 791/25 में दारोगा ने फोन पर 15 हजार रुपए मांगे थे। शिकायत के बाद टीम द्वारा रेकी की गई और दारोगा को उसके दलाल साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। घूस के रुपए लेने के लिए वह सिविल ड्रेस में दलाल के साथ बैंक के पास पहुंची थी। निगरानी के बिछाए जाल में वह आसानी से फंस गई।

इस मामले में प्रिती का घिनौना चेहरा सामने आया। कांड 791/25 मुदालह कौसर से कहा कि केस में जान नहीं है पर 15 हजार खर्च नहीं कीजिएगा तो फंसा देंगे। जरूरत पड़ी तो खुद के हारासमेंट में जेल भेज दूंगी। प्रिती पैसों की लालच में कौसर को फोन करके तबाह करती थी।

निगरानीडीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आवेदक को रंग लगे रुपए उपलब्ध कराए गए थे। दारोगा के हाथ पर रंग के निशान मिले हैं। दारोगा के दलाल के पास से रिश्वत के रुपए बरामद हुए हैं। दारोगा और दलाल की गिरफ्तारी के बाद विजलेंस टीम दोनो को अपने साथ लेती गयी। टीम में डीएसपी रिसिता कुमारी,अरुणोदय पांडेय, इंस्पेक्टर मुरारी प्रसाद आदि शामिल थे।