VIDEO: शराब तस्करी का बंटी-बबली गेम, मुजफ्फरपुर में हरियाणा के 2 कपल 5 लाख के दारू साथ गिरफ्तार

शराब की खेप लेकर हरियाणा के दो कपल बिहार आ रहे थे। एक्साइज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बड़े माफिया के लिए काम करते हैं और शराब की खेप लेकर उत्तर बिहार के जिलों में पहुंचाते थे।

Bihar Liquor News: शराबबंदी वाले बिहार में दारू का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबार के बंटी बबली गेम का खुलासा किया है। एक लग्जरी कार से पुलिस ने पांच लाख का दारू जब्त किया है। यह खेप लेकर हरियाणा के दो कपल बिहार आ रहे थे। एक्साइज पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बड़े माफिया के लिए काम करते हैं और शराब की खेप लेकर उत्तर बिहार के जिलों में पहुंचाते थे। शराब की खेप के साथ दूल्हा-दुल्हन बनकर सवार होते थे ताकि पुलिस को शक नहीं हो।

मुजफ्फरपुर के उत्पाद थाना के इंस्पेक्ट दीपक कुमार ने बताया कि डीएम सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी दौरान पता चला कि एक कार में दो जोड़े शराब की खेप से साथ मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। उत्पाद विभाग ने अभियान चलाकर गाड़ियों की तलाशी तेज कर दी। मुजफ्फरपुर-सारण जिलों की सीमा पर रेवा में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोना चाहा तो भागने लगे। लेकिन, गाड़ी को रोक लिया गया। अंदर दो कपल मौजूद थे जो आपस में पति पत्नी के रिश्ते में हैं। गाड़ी की कड़ाई से तलाशी ली गयी तो शराब के कार्टन्स मिले। यह देखकर सब हैरान रह गए। तत्काल कार को शराब के साथ जब्त कर लिया गया और चारों को गिरफ्तार कर लिया गया।

इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए हैं। एक्साइज पुलिस अब उनके स्थानीय नेटवर्क और हरियाणा के माफिया की तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के कई धंधेबाजों से सांठगांठ की बात गिरफ्तार तस्करों ने बताई है। यह खेप मुजफ्फरपुर के लिए ही लाई गई थी। आरोपियों ने बताया कि इससे पहले भी ये लोग इसी तरह तस्करी कर चुके हैं। तब दरभंगा में डेलेवरी दिया था। यहां पहुंचकर धंधेबाज को फोन करना था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। जल्द ही माफिया को भी दबोच लिया जाएगा। गिरफ्तार चारों तस्करों को जेल भेज दिया गया है।