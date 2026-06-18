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VIDEO: शराब तस्करी का बंटी-बबली गेम, मुजफ्फरपुर में हरियाणा के 2 कपल 5 लाख के दारू साथ गिरफ्तार

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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शराब की खेप लेकर हरियाणा के दो कपल बिहार आ रहे थे। एक्साइज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बड़े माफिया के लिए काम करते हैं और शराब की खेप लेकर उत्तर बिहार के जिलों में पहुंचाते थे।

Bihar Liquor News: शराबबंदी वाले बिहार में दारू का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबार के बंटी बबली गेम का खुलासा किया है। एक लग्जरी कार से पुलिस ने पांच लाख का दारू जब्त किया है। यह खेप लेकर हरियाणा के दो कपल बिहार आ रहे थे। एक्साइज पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बड़े माफिया के लिए काम करते हैं और शराब की खेप लेकर उत्तर बिहार के जिलों में पहुंचाते थे। शराब की खेप के साथ दूल्हा-दुल्हन बनकर सवार होते थे ताकि पुलिस को शक नहीं हो।

मुजफ्फरपुर के उत्पाद थाना के इंस्पेक्ट दीपक कुमार ने बताया कि डीएम सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी दौरान पता चला कि एक कार में दो जोड़े शराब की खेप से साथ मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। उत्पाद विभाग ने अभियान चलाकर गाड़ियों की तलाशी तेज कर दी। मुजफ्फरपुर-सारण जिलों की सीमा पर रेवा में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोना चाहा तो भागने लगे। लेकिन, गाड़ी को रोक लिया गया। अंदर दो कपल मौजूद थे जो आपस में पति पत्नी के रिश्ते में हैं। गाड़ी की कड़ाई से तलाशी ली गयी तो शराब के कार्टन्स मिले। यह देखकर सब हैरान रह गए। तत्काल कार को शराब के साथ जब्त कर लिया गया और चारों को गिरफ्तार कर लिया गया।

इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए हैं। एक्साइज पुलिस अब उनके स्थानीय नेटवर्क और हरियाणा के माफिया की तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के कई धंधेबाजों से सांठगांठ की बात गिरफ्तार तस्करों ने बताई है। यह खेप मुजफ्फरपुर के लिए ही लाई गई थी। आरोपियों ने बताया कि इससे पहले भी ये लोग इसी तरह तस्करी कर चुके हैं। तब दरभंगा में डेलेवरी दिया था। यहां पहुंचकर धंधेबाज को फोन करना था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। जल्द ही माफिया को भी दबोच लिया जाएगा। गिरफ्तार चारों तस्करों को जेल भेज दिया गया है।

बिहार में साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून बनाकर शराब के सभी प्रकार के व्यवहार को अवैध घोषित कर दिया था। 10 सालों के बाद भी शराब का कारोबार चालू है। कहा जाता है कि दुकानें बंद हो गईं पर होम डिलेवरी के जरिए शराब की बिक्री मनमाने दाम पर होती है। बड़ी संख्या में छोटे और बड़े अपराधी शराब कारोबार में शिफ्ट कर गए हैं। कानून से कई शराब कारोबारियों की संपत्ति जब्त की गई है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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