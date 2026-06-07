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VIDEO: ICU अग्निकांड में 7 मौत के बाद तिरहुत कमिश्नर का बड़ा ऐक्शन, 6 जिलों के लिए दिया सख्त आदेश

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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तिरहुत कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह ने सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों को आदेश दिया है कि सभी अस्पतालों, होटलों, मॉल और अन्य व्यावसायिक भवनों का विशेष फायर ऑडिट कराया जाए।

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद निजी हॉस्पिटल के आईसीयू में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों की संख्या सात हो गई है जबकि एक दर्जन से अधिक घायल विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। कई मरीजों को परिजन स्थिति बिगड़ने पर पटना ले गए हैं। घटना को लेकर तिरहुत प्रमंडल आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह काफी सख्त हैं। तिरहुत कमिश्नर ने कहा है कि प्रमंडल के सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में के डीएम को आदेश दिया है कि सभी अस्पतालों, होटलों, मॉल और अन्य व्यावसायिक भवनों का विशेष फायर ऑडिट कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो संस्थान मानकों पर खड़ा नहीं मिलेंगे उन्हें सील किया जाएगा।

कमिश्नर ने कहा है कि इनस संस्थानों बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप निर्माण की जांच की जाएगी। अगर कोई भवन मानकों के विपरीत पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त गिरवर दयाल सिंह ने बताया कि यह भी जांच की जा रही है कि पूर्व में हुए फायर ऑडिट के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों की जांच सही तरीके से की गई थी या नहीं। प्रशासन इस पूरे मामले की गहराई से समीक्षा कर रहा है। अगर कोई अधिकारी दोषी पाय जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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कमिश्नर ने कहा कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले आते हैं। इन जिलों में बड़ी संख्या में अस्पताल, मॉल, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थान संचालित हो रहे हैं जहां पब्लिक मूवमेंट है। प्रसाद हॉस्पिटल में बहुत दुखद घटना हई जहां आईसीयू में आग लग गई और अबतक सात मरीजों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद प्रशासन ने मानकों की जांच शुरू कर दिया है जिसमें कई स्वास्थ्य संस्थानों को सील कर दिया गया है। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए सरकार के स्तर पर गहन कार्रवाई की जा रही है। सरकार आम जनों की सुरक्षा के प्रति सचेत है। इसमें जो भी गाइडलाइन की अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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बताते चलें कि मुजफ्फरपुर के स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में चार जून को आग लग गई जिसमें 20 से अधिक मरीज घायल हो गए। इस कांड में अब तक सात मरीजों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर उसे शो-कॉज नोटिस जारी किया है। अस्पताल के निर्माण, फायर सेफ्टी व्यवस्था और अन्य मानकों की भी विस्तृत जांच कराई जा रही है। अस्पताल के मालिक और प्रबंधन के खिलाफ ब्रम्हपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अस्पताल के मालिक फरार हैं।

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लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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