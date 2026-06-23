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VIDEO: चोरी की जांच करने आई पुलिस को तेज प्रताप ने दिखाया कमरा, बोले- खाना खाकर गए इतने में...

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पुलिस ने तेज प्रताप यादव के घर हुई कथित चोरी की जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए सचिवालय थाने की एसडीपीओ अन्नू कुमारी तेज प्रताप यादव के घर पहुंची थीं। तेज प्रताप यादव ने जांच के लिए आई टीम को घटना के बारे में बताया है। 

VIDEO: चोरी की जांच करने आई पुलिस को तेज प्रताप ने दिखाया कमरा, बोले- खाना खाकर गए इतने में...

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर चोरी की वारदात से सनसनी मची हुई है। तेज प्रताप यादव के घर से कैश, सोना और अन्य कीमती सामान चुराने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद तेज प्रताप यादव के निजी सहायक मोतीलाल राय पर लगा है। पूर्व मंत्री ने मोतीलाल राय पर केस भी दर्ज करवाया है। इधर तेज प्रताप यादव की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज होने के बाद पुलिस उनके पटना स्थित आवास पर छानबीन के लिए पहुंची। इस दौरान तेज प्रताप यादव पुलिस वालों को घूम-घूम कर अपना कमरा दिखाते नजर आए।

जो वीडियो सामने आया उसमें नजर आ रहा है कि तफ्तीश के लिए पहुंची पुलिस को तेज प्रताप यादव अपना पूजा रूम दिखाते हैं। इसके बाद वो जांच टीम को बताते हैं, ‘यहां मेरा पूजा-घर है। हमने यहां दीया-बत्ती जलाया। इसके बाद हम खाना खाने चले गए। खाने के बाद हम सोने के लिए गए। इतने में ही वो (मोतीलाल राय) अंदर घुसा है और सामान लेकर पीछे वाले दरवाजे से निकल गया है।’तेज प्रताप यादव के घर हुई चोरी की जांच करने के लिए सचिवालय थाने की एसडीपीओ अन्नू कुमारी अपनी टीम के साथ पहुंची थीं। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस की टीम वहां से निकल गई। हालांकि, इस दौरान एसडीपीओ ने मीडिया कर्मियों से कोई बातचीत नहीं की है।

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आपको बता दें कि बिहार में जन जनवादी पार्टी (जेजेडी) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक (पीए) के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मंगलवार यानी आज पटना स्थित उनके आवास का निरीक्षण किया है। यह कथित चोरी सोमवार देर रात राज्य की राजधानी पटना के हार्डिंग रोड स्थित उनके आवास संख्या 42 में हुई। तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाना में दिए अपने लिखित आवेदन में कहा, "सोमवार रात लगभग 11:30 बजे मेरे चालक अनिल यादव तथा मेरे साथ रहने वाले विशाल ने मेरे निजी सहायक को एक बैग लेकर आवास की चहारदीवारी फांदकर भागते हुए देखा। दोनों प्रत्यक्षदर्शी हैं और उनका कहना है कि चोरी की घटना पीए ने ही अंजाम दी है।"

आरोपी की पहचान वैशाली जिले के बिशुनपुर सैद अली-मनियारपुर निवासी मोतीलाल राय के रूप में हुई है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी फंड की 20 लाख रुपये नकद राशि के अलावा 23 ग्राम से अधिक वजन की एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, चार पेन ड्राइव, दो हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक मैकबुक, एक लैपटॉप तथा चार आईफोन 17 प्रो मैक्स मोबाइल फोन उनके आवास से चोरी कर लिए गए हैं।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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