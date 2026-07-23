VIDEO: दिल्ली से पटना, पटना से कटिहार पहुंचा छात्र आंदोलन; डीएम ऑफिस पर पथराव, लाठीचार्ज

कटिहार में बड़ी संख्या में जुटे युवा प्रदर्शनकारियों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठी चटकाकर खदेड़ दिया।

नीट एग्जाम में पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहा आन्दोलन बिहार के विभिन्न जिलों में फैल रहा है। बुधवार को पटना में छात्रों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद गुरुवार को कटिहार में समाहरणालय पर पथराव किया गया। बड़ी संख्या में जुटे युवा प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंचकर हंगामा किया। गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठी चटकाकर खदेड़ दिया। इस दौरान मीडियाकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। परिसर में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गयी है। सीसीटीवी देखकर उनकी पहचान की जा रही है।

पटना में बुधवार को छात्र आन्दोलन पर लाठीचार्ज के खिलाफ गुरुवार को बिहार में सड़क और सदन दोनों अखाड़ा बन गया। कटिहार समाहरणालय परिसर के बाहर छात्रों ने ऐसा हंगामा मचाया कि अफरातफरी मच गई। दिल्ली से लेकर पटना तक छात्र आन्दोलनों पर पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में कटिहार समारहणालय परिसर युद्ध का मैदान बन गआ। आक्रोशित छात्रों ने समाहरणालय मुख्य गेट पर जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी अचानक जुटी भीड़ और पत्थरबाजी से भौंचक हो गए और खुद को बचाने के लिए छिपने लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रदर्शनकारी काफी देर तक मुख्य गेट के सामने डटे रहे, जिससे समाहरणालय आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे शांत नहीं हुए। पुलिस कप्तान के आदेश पर धीरे-धीरे पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ गई।

पुलिस ने चलाई लाठी बताया जाता है कि पत्थरबाजी और बढ़ते तनाव के बीच पुलिस ने आत्मरक्षा तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने उपद्रव कर रहे युवाओं को खदेड़कर पीटना शुरू किया तो इसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई और समाहरणालय परिसर में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई।

अतिरिक्त बल की तैनाती घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। समाचार लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से घटना को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। वहीं, घटना के कारण कुछ समय तक समाहरणालय परिसर में सामान्य कामकाज भी प्रभावित रहा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।