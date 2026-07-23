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VIDEO: दिल्ली से पटना, पटना से कटिहार पहुंचा छात्र आंदोलन; डीएम ऑफिस पर पथराव, लाठीचार्ज

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, कटिहार
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कटिहार में बड़ी संख्या में जुटे युवा प्रदर्शनकारियों ने डीएम ऑफिस  पहुंचकर हंगामा किया। गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठी चटकाकर खदेड़ दिया।

नीट एग्जाम में पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहा आन्दोलन बिहार के विभिन्न जिलों में फैल रहा है। बुधवार को पटना में छात्रों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद गुरुवार को कटिहार में समाहरणालय पर पथराव किया गया। बड़ी संख्या में जुटे युवा प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंचकर हंगामा किया। गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठी चटकाकर खदेड़ दिया। इस दौरान मीडियाकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। परिसर में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गयी है। सीसीटीवी देखकर उनकी पहचान की जा रही है।

पटना में बुधवार को छात्र आन्दोलन पर लाठीचार्ज के खिलाफ गुरुवार को बिहार में सड़क और सदन दोनों अखाड़ा बन गया। कटिहार समाहरणालय परिसर के बाहर छात्रों ने ऐसा हंगामा मचाया कि अफरातफरी मच गई। दिल्ली से लेकर पटना तक छात्र आन्दोलनों पर पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में कटिहार समारहणालय परिसर युद्ध का मैदान बन गआ। आक्रोशित छात्रों ने समाहरणालय मुख्य गेट पर जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी अचानक जुटी भीड़ और पत्थरबाजी से भौंचक हो गए और खुद को बचाने के लिए छिपने लगे।

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पोस्टर लहरातीं प्रदर्शनकारी छात्राएं

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रदर्शनकारी काफी देर तक मुख्य गेट के सामने डटे रहे, जिससे समाहरणालय आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे शांत नहीं हुए। पुलिस कप्तान के आदेश पर धीरे-धीरे पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ गई।

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समाहरणायल गेट पर पड़े पत्थर-ईंट के टुकड़े

पुलिस ने चलाई लाठी

बताया जाता है कि पत्थरबाजी और बढ़ते तनाव के बीच पुलिस ने आत्मरक्षा तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने उपद्रव कर रहे युवाओं को खदेड़कर पीटना शुरू किया तो इसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई और समाहरणालय परिसर में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई।

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प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस

अतिरिक्त बल की तैनाती

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। समाचार लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से घटना को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। वहीं, घटना के कारण कुछ समय तक समाहरणालय परिसर में सामान्य कामकाज भी प्रभावित रहा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

समाहरणालय गेट पर जमा प्रोटेस्टर

बेगूसराय में भी प्रदर्शन

छात्र आन्दोलन की आग बिहार के अन्य जिलों में भी फैलती जा रही है। गुरुवार को बेगूसराय में भी एआईएसएफ के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नीट परीक्षा में पेपर लीक के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार बताते हुए इस्तीफे की मांग की।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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