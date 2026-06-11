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VIDEO: पथराव, फायरिंग, थाना पर हंगामा; जमुई में 9वीं की छात्रा की मौत पर महाभारत, पुलिस भागी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, bihar news
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मुस्कान प्रतिदिन की तरह गुरुवार सुबह साइकिल से कोचिंग पढ़ने खैरा बाजार जा रही थी। इसी दौरान खैरा पंचमंदिर के समीप पीछे से आ रही बालू लदी एक हाइवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी मौत के बाद भीड़ ने थाने पर तोड़ फोड़ किया।

बिहार के जमुई में खैरा बाजार में गुरुवार सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौत पर सड़क पर महाभारत हो गया। पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गए। खैरा थाने पर हंगामा पथराव के बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करना पड़ा। थाना और सड़क जाम कर के तोड़फोड़ और बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस को आक्रोशित भीड़ ने खदेड़ दिया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। थाने की कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और कई जवानों को पत्थर लगने से चोट आई है।

नौवीं क्लास की छात्रा सुबह कोचिंग जा रही थी। हाइवा की ठोक से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया तथा दुर्घटना में शामिल हाइवा वाहन में तोड़फोड़ की। हादसे के कारण क्षेत्र में कई घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। मृत छात्रा की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव निवासी मुस्कान कुमारी के रूप में हुई है।

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जानकारी के अनुसार मुस्कान प्रतिदिन की तरह गुरुवार सुबह साइकिल से कोचिंग पढ़ने खैरा बाजार जा रही थी। इसी दौरान खैरा पंचमंदिर के समीप पीछे से आ रही बालू लदी एक हाइवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना गंभीर था कि छात्रा को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन वहां पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पास के एक घर में जाकर छिप गया। इससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया।

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गुस्साए लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त हाइवा के शीशे तोड़ दिए और मुख्य सड़क पर बांस-बल्ला लगाकर आवागमन बाधित कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्रियों और राहगीरों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना पर खैरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन परिजन और ग्रामीण दोषी चालक की गिरफ्तारी तथा मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खैरा बाजार क्षेत्र में भारी वाहनों की तेज रफ्तार लगातार हादसों को न्योता दे रही है। उनका कहना है कि बाजार से गुजरने वाले भारी वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने और भारी वाहनों की गति पर सख्ती से नियंत्रण लगाने की मांग की है।

सड़क जाम के दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने पुलिस पुलिस लोगों ने खदेड़ दिया। पुलिस के भागने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस के सामने भी ग्रामीणों ने बवाल काटा। कम संख्या में होने के कारण पुलिस तमाशबीन बनी रही। ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की गई।

(जमुई से सिंटू कुमार की रिपोर्ट)

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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