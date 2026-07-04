VIDEO: बिहार में फिर गिरा निर्माणाधीन पुल का स्लैब, 6 मजदूर जख्मी; 5 पीएमसीएच रेफर

समस्तीपुर में निर्माणाधीन बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा महासेतु का स्लैब शनिवार को टूटकर गंगा में गिर गया। इस घटना में निर्माण कार्य में लगे 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

Bridge Slab Collapsed in Bihar: बिहार में निर्माण कार्य में जानलेवा लापरवाही का एक और मामले का खुलासा हुआ है। समस्तीपुर में निर्माणाधीन बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा महासेतु का स्लैब शनिवार को टूटकर गंगा में गिर गया। इस घटना में निर्माण कार्य में लगे 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से पांच का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। मौके पर विभाग के वरीय पदाधिकारी और पुलिस की टीम पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि क्रेन से पुल का स्लैब चढ़ाया जा रहा था जो चेन टूटने के कारण गिर गया।

घायलों में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी मानिक शेख के पुत्र मोहम्मद नवाब शेख की चिकित्सा अनुमंडलीय अस्पताल पटोरी में जारी है जबकि पांच अन्य घायलों को चिकित्सा के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। इस घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफ़रा-तफ़री मच गई। वहां मौजूद पुल निर्माण कंपनी के अधिकारी, कर्मी व मजदूर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में लग गए।

घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा

प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा महासेतु के पिलर संख्या 58 पर शनिवार की सुबह स्लैब चढ़ाया जा रहा था। स्लैब चढ़ाने के दौरान क्रेन का चेन टूट गया। इसके कारण स्लैब नीचे नदी में गिर गया। इसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। इस संबंध में पूछे जाने पर पटोरी के डीएसपी वीरेंद्र कुमार मेधावी ने बताया कि घटना कि सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। घायलों को बेहतर चिकित्सा के लिए अनुमंडलीय अस्पताल एवं पीएमसीएच भेजा गया है।

क्रेन का चेन टूटने से हादसा

डीएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह घटना क्रेन के चेन के टूटने से हुई है। वैसे घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। सभी घायलों का उचित इलाज कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर टेक्निकल टीम पहुंच गई है और हादसे के कारणों को लेकर आवश्यक छानबीन की जा रही है। मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।