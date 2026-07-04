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VIDEO: बिहार में फिर गिरा निर्माणाधीन पुल का स्लैब, 6 मजदूर जख्मी; 5 पीएमसीएच रेफर

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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समस्तीपुर में निर्माणाधीन बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा महासेतु का स्लैब शनिवार को टूटकर गंगा में गिर गया। इस घटना में निर्माण कार्य में लगे 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

Bridge Slab Collapsed in Bihar: बिहार में निर्माण कार्य में जानलेवा लापरवाही का एक और मामले का खुलासा हुआ है। समस्तीपुर में निर्माणाधीन बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा महासेतु का स्लैब शनिवार को टूटकर गंगा में गिर गया। इस घटना में निर्माण कार्य में लगे 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से पांच का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। मौके पर विभाग के वरीय पदाधिकारी और पुलिस की टीम पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि क्रेन से पुल का स्लैब चढ़ाया जा रहा था जो चेन टूटने के कारण गिर गया।

घायलों में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी मानिक शेख के पुत्र मोहम्मद नवाब शेख की चिकित्सा अनुमंडलीय अस्पताल पटोरी में जारी है जबकि पांच अन्य घायलों को चिकित्सा के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। इस घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफ़रा-तफ़री मच गई। वहां मौजूद पुल निर्माण कंपनी के अधिकारी, कर्मी व मजदूर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में लग गए।

घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा

प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा महासेतु के पिलर संख्या 58 पर शनिवार की सुबह स्लैब चढ़ाया जा रहा था। स्लैब चढ़ाने के दौरान क्रेन का चेन टूट गया। इसके कारण स्लैब नीचे नदी में गिर गया। इसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। इस संबंध में पूछे जाने पर पटोरी के डीएसपी वीरेंद्र कुमार मेधावी ने बताया कि घटना कि सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। घायलों को बेहतर चिकित्सा के लिए अनुमंडलीय अस्पताल एवं पीएमसीएच भेजा गया है।

क्रेन का चेन टूटने से हादसा

डीएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह घटना क्रेन के चेन के टूटने से हुई है। वैसे घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। सभी घायलों का उचित इलाज कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर टेक्निकल टीम पहुंच गई है और हादसे के कारणों को लेकर आवश्यक छानबीन की जा रही है। मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बिहार में पुल गिरने की इतनी घटनाएं राजनीति का विषय बन चुकी हैं।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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