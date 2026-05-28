VIDEO: शाम में आइए, एक-एक चीज बताइए; नीतीश ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी को घर बुलाया
जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार सुबह बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। फिर वहां से निकलते समय नीतीश ने विजय को शाम में अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा शाम में आइए और एक-एक चीज बताइए।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय चौधरी की बातचीत का एक वीडियो सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार सुबह पटना स्थित सम्राट सरकार में उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच बहुत देर तक बातचीत हुई। फिर नीतीश ने जाते-जाते विजय चौधरी को शाम में अपने आवास बुलाया। जब नीतीश वहां से निकले तो गाड़ी में बैठते समय उन्होंने विजय चौधरी से कहा- शाम में आइए, एक-एक चीज बताइए, क्या हो रहा है और क्या नहीं। वहां मौजूद पत्रकारों ने इस बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।
इस बातचीत के राजनीतिक हलकों में अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे और नई सरकार में जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। विजय अभी सरकार में नंबर दो की पॉजिशन पर हैं और जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
हाल ही में जल संसाधन विभाग के एक कार्यक्रम में मंच पर लगे बैनर में सिर्फ विजय कुमार चौधरी का फोटो था, किसी और का नहीं। इसका मतलब निकालने में भाजपा और जदयू समर्थकों के पसीने छूट रहे हैं। सीएम रहते नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान मंच पर भले दोनों डिप्टी सीएम ना भी रहे, लेकिन फोटो दोनों का लगा होता था।
नीतीश और विजय की बातचीत के क्या मायने?
नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से एक-एक चीज का हिसाब किस संदर्भ में मांगा है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सियासत में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में अगले महीने विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 4 सीटों पर जेडीयू लड़ सकती है, तो संभावित उम्मीदवारों पर पार्टी में मंथन भी चल रहा है।
नीतीश के बेटे एवं सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। चर्चा है कि आगामी चुनाव में उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है। जिन 10 सीटों पर 18 जून को मतदान होने वाला है, उनमें से एक सीट नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई थी। उस पर उपचुनाव होगा। निशांत को नीतीश की छोड़ी हुई सीट से विधान परिषद भेजा जाएगा, या किसी दूसरी सीट से एमएलसी बनाया जाएगा, इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है।
दूसरी ओर, सम्राट सरकार में नीतीश की पार्टी के पास कई अहम विभाग हैं। नीतीश बतौर पार्टी अध्यक्ष अपने मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक लेते रहे हैं। मार्च में जब उन्होंने राज्यसभा जाने का ऐलान किया था, तब उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया था कि वह आगे भी मार्गदर्शन देते रहेंगे।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।