VIDEO: डेहरी के ईओ मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा, पेशाब करने के विवाद में ड्राइवर ने की हत्या

आईजी विकास वैभव ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि चालक मिथलेश कुमार के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या लोहे के रॉड से मार कर की गई।

Rohtas EO Murder: रोहतास के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ईओ की हत्या किसी अपराधी ने नहीं बल्कि उनके ड्राइवर ने ही कर दी। पेशाब करने के मामूली विवाद में उसने लोहे के रॉड से मारकर अपने अफसर को मौत के घाट उतार दिया और झूठी कहानी गढ़ दी। डीआईजी विकास वैभव ने जब सीन का रिक्रिएशन कराया तो उसने सच्चाई उगल दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहा रॉड की तलाश की जा रही है।

रविवार को मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने विमल कुमार की हुई हत्या के मामले मेंघटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ औरंगाबाद के एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा, एसडीपीओ सुशील कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही पूरी घटना का रिक्रिएशन भी किया गया। हिरासत में लिए गए चालक मिथिलेश कुमार से पूछताछ की गई और घटना की विस्तृत जांच हुई। आईजी विकास वैभव ने जांच के बाद बताया कि अभी तक की हुई जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि चालक मिथलेश कुमार के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या लोहे के रॉड से मार कर की गई है।

डीआईजी ने बताया कि ड्राइवर बार बार अपना बयान बदल रहा था तो पुलिस को उसकी गतिविधि पर आशंका हुआ। पूछताछ में यह बात सामने आई कि चालक मिथिलेश कुमार काम के अत्यधिक दबाव की वजह से तनाव में रह रहा था। इस वजह से कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के साथ कई बार उसकी नोक झोंक भी हुई थी। उसने यह भी बताया कि इसकी पुष्टि नगर परिषद के कर्मियों से भी की जा सकती है। शनिवार को भी दिन में कार्यपालक पदाधिकारी के साथ उसकी बहस हुई थी।

शनिवार की देर शाम डेहरी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी अपनी गाड़ी से पटना के लिए रवाना हुए। गाड़ी उनका चालक मिथिलेश कुमार ही चला रहा था। बारुण थाना क्षेत्र में धनौती और लख डिहरा के बीच में चालक ने गाड़ी रोककर पेशाब करने की बात कही जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने उसे मना कर दिया। इसके बाद उसने गाड़ी वहीं रोक दी और कार्यपालक पदाधिकारी से झगड़ा करने लगा। आवेश में वह गाड़ी से उतर गया और पिछले हिस्से में रखे गए एक लोहे के रॉड को उठाकर कार्यपालक पदाधिकारी पर हमला कर दिया।

अधिकारी गाड़ी से नीचे उतरे हुए थे और उन पर उसने कई बार वार किया। इसके बाद वह बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। चालक मिथिलेश कुमार ने शुरुआत में इसे दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया और अपनी गाड़ी को इस तरीके से नहर की ओर गिराया कि वह दुर्घटना लग सके। इसके बाद उसे लगा कि लोगों को विश्वास नहीं होगा तो उसने अपराधियों के द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम देने की कहानी गढ़ी। उसने खुद ही सबको फोन किया और बताया कि बाइक सवार अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी है। जब उसे पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो शुरुआत में उसने जानकारी दी कि दो अपाचे बाइक पर सवार होकर अपराधी पहुंचे थे। बाद में उसने कहा कि एक अपाचे बाइक पर अपराधी आए थे। इस तरह से वह बार-बार बयान बदल रहा था।