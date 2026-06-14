VIDEO: NEET के नाम पर गजब का खेला; टेलीग्राम से फर्जी पेपर बेचकर करोड़ों की कमाई, मुजफ्फरपुर में 4 गिरफ्तार

नीट का फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर टेलीग्राम से ठगी करने वाले अभियुक्त जजुआर निवासी मनीष झा को 04 मोबाइल फोन और 01 लैपटॉप के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस मामले में चार अन्य शातिरों को गिरफ्तार किया गया है।

NEET Paper Fraud: बिहार के मुजफ्फरपुर में नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर छात्रों से ठगी करने वाले गिरोह के 4 और सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कांड में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी और मानवीय आसूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि टेलीग्राम के माध्यम से चल रहे धंधे में फ्रॉड गिरोह करोड़ों की कमाई कर चुका है। पुलिस उनके खातों को भी खंगाल रही है।

02 मई को हुई थी पहली गिरफ्तारी वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 मई को गुप्त सूचना के आधार पर सिकंदरपुर थानांतर्गत बालू घाट वार्ड नं0-17 चॉकलेट फैक्ट्री के पास किराये के मकान में छापेमारी की गई थी। वहां से नीट का फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर टेलीग्राम से ठगी करने वाले अभियुक्त जजुआर निवासी मनीष झा को 04 मोबाइल फोन और 01 लैपटॉप के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस संबंध में सिकंदरपुर थाना कांड सं0-108/26 दर्ज किया गया था।

विशेष टीम का गठन कर हुई कार्रवाई कांड की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मुजफ्फरपुर के निर्देशन और एसपी नगर के अनुश्रवण में अपर पुलिस अधीक्षक नगर-01 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में प्रभारी जिला आसूचना इकाई और थानाध्यक्ष सिकंदरपुर की टीम को भी शामिल किया गया। गठित टीम लगातार मानवीय और तकनीकी आसूचना संकलन कर रही थी।

13 जून को 4 और धराए इसी क्रम में शनिवार को मिली आसूचना के आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई की। इसमें 1. हर्ष, थाना-नगर, 2. अमन कुमार, थाना-नगर, 3. कन्हैया कुमार उर्फ मानव, थाना-नगर और 4. हर्ष कनोडिया, थाना-सिकंदरपुर, सभी जिला-मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया गया।

टेलीग्राम से देते थे झांसा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ और उनके स्वीकारोक्ति बयान में खुलासा हुआ कि ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से पीड़ितों को फर्जी प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देते थे। इसके बदले स्कैनर/ऑनलाइन माध्यम से बैंक खातों में राशि प्राप्त करते थे। ठगी से प्राप्त राशि को पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त मनीष झा तक पहुंचाया जाता था।

पुलिस ने बताया कि गिरोह नीट जैसी बड़ी परीक्षा से पहले सक्रिय हो जाता था। छात्रों को 100% पेपर मिलने का दावा कर लाखों रुपये ऐंठते थे। पुलिस अब इनके बैंक खातों और टेलीग्राम चैनल की जांच कर रही है। गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। अग्रतर कार्रवाई जारी है।