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VIDEO: रोहिणी ने पिता लालू के साथ काटा जन्मदिन का केक, भावुक पोस्ट में हैप्पी मोमेंट्स शेयर किया

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रोहिणी आचार्या ने अपने जन्मदिन पर पिता की मौजूदगी में सिंगपुर में केक काटा। 1 जून 1979 को उनका जन्म हुआ था। रोहिणी आचार्या ने अपने जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अपने पिता को आराध्य और खुद को सौभाग्यशाली बताया है।

VIDEO: रोहिणी ने पिता लालू के साथ काटा जन्मदिन का केक, भावुक पोस्ट में हैप्पी मोमेंट्स शेयर किया

Happy Birthday Rohini Acharya: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को किडनी देकर जीवन देने वाली लाडली बेटी डॉ रोहिणी आचार्या ने अपने जन्मदिन पर पिता की मौजूदगी में सिंगपुर में केक काटा। 1 जून 1979 को उनका जन्म हुआ था। रोहिणी आचार्या ने अपने जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अपने पिता को आराध्य और खुद को सौभाग्यशाली बताया है।

इस खास मौके का वीडियो रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। एक्स पर अपने भावुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जन्मदिन के इस विशेष दिन को अपने परिवार और अपने आराध्य पापा के साथ मनाकर मैं स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। जिनके होने से सुकून भरा और मुकम्मल जीवन लगता है, उनके साथ खुशियां साझा करने से घर सच में पूरा जहान लगता है। रोहिणी आचार्या के साथ उनके परिवार के सदस्य और बेहद खास मेहमान शामिल हुए। उन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपने हाथों से केक खिलाया और बाद में खाना भी खिलाया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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