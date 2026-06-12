VIDEO: लालू के बर्थडे पर राबड़ी ने गायक को नजराना में हीरा जड़ा कंगन दिया, लौंडा डांस पर झूमे समर्थक
लालू यादव के बर्थडे पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में राबड़ी देवी ने गायक छोटू छलिया को हीरा जड़ित सोने का कंगन नजराना दिया। इस दौरान लौंडा डांस पर राजद समर्थक झूमते दिखे।
Lalu Birthday: बिहार की राजनीति के कद्दावर पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। दिन भर बाजे-गाजे के साथ शुभकामना और लालू के समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। रात में राबड़ी आवास भोजपुर गायक छोटू छलिआ के गीतों और पारंपरिक लौंडा डांस से गुलजार हुआ। लालू यादव ने पत्नी रबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और पार्टी नेताओं के साथ डांस और गाने का आनंद लिया। इस मौके पर राबड़ी देवी ने गायक छोटू छलिया को अपने हाथ से निकालकर हीरा जड़ित सोने का कंगन भेंट किया। नजराना पाकर गायक ने कहा कि यह मां का प्यार है। इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें