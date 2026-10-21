VIDEO: दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में बिगड़ी पप्पू यादव की तबीयत, चक्कर आने पर लोगों ने संभाला
दुर्गा पूजा के दौरान एक कार्यक्रम में कटिहार पहुंचे पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद पप्पू यादव अचानक कुर्सी पर बैठ गए। स्थानीय लोगों ने सांसद को संभाला
दुर्गा पूजा के दौरान एक कार्यक्रम में मौजूद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सांसद पप्पू यादव कटिहार जिले में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव पोठिया में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में काफी भीड़ भी जमा थी।
सांसद पप्पू यादव की तबीयत खराब होने का एक वीडियो भी सामने आय़ा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पूप्प यादव कुछ लोगों के बीच खड़े हैं। इसी दौरान अचानक वो असहज महसूस करने लगते हैं। वीडियो से पता चल रहा है कि पप्पू यादव को वहां हल्का चक्कर सा आया था। इसके कुछ ही पलों बाद वो वहां लगी कुर्सी पर बैठ गए थे। पप्पू यादव के हाथ में एक माइक भी नजर आ रहा है।
इस दौरान वहां मौजूद लोग पप्पू यादव को संभालते हैं। सांसद पप्पू यादव के सिर पर पानी डाला जाता है। हालांकि सांसद लोगों को इशारे से रुकने के लिए कहते हैं लेकिन वो एकदम शांत नजर आते हैं। इस बाद कुछ लोग उनकी बंडी की बटन को खोल कर उन्हें कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
कहा जा रहा है कि भीड़भाड़ के दौरान अचानक पप्पू यादव को कमजोरी महसूस होने लगी थी और फिर उन्हें हल्का चक्कर आ गया था। कुछ देर बाद पप्पू यादव की स्थिति सामान्य हो गई थी।
बता दें कि इसी साल अप्रैल 2026 में मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान भी पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके अलावा फरवरी 2026 में भी सांसद की तबीयत बिगड़ी थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।