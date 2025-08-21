Video of youth being stripped and beaten viral in Muzaffarpur Bihar Police active वो रहम की भीख मांगता रहा, बदमाश बरसाते रहे लात-मुक्के; नंगा कर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsVideo of youth being stripped and beaten viral in Muzaffarpur Bihar Police active

वो रहम की भीख मांगता रहा, बदमाश बरसाते रहे लात-मुक्के; नंगा कर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल

वीडियो में दिख रहा है कि किसी समारोह का पंडाल लगा है। रात में समारोह की समाप्ति के बाद युवक कुछ लोग घेरकर पकड़े हुए है और उसकी पिटाई की जा रही है। नंगा युवक बचने के लिए रहम की भीख मांग रहा है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरThu, 21 Aug 2025 12:02 PM
share Share
Follow Us on
वो रहम की भीख मांगता रहा, बदमाश बरसाते रहे लात-मुक्के; नंगा कर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की पूरी तरह से नंगा करके बेरहमी से पिटाई की गयी। घटना किसी समारोह के दौरान घटी। बेरहमी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसकी क्यों पिटाई की गई, पुलिस भी कोई जानकारी नहीं दे रही है। घटना मुजफ्फरपुर शहर के कमरा मोहल्ला इलाके की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गयी है।

लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि सिकंदरपुर थानेदार रमन राज ने बताया कि पिटाई को लेकर थाने में कोई शिकायत नहीं की गई है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि किसी समारोह का पंडाल लगा है। रात में समारोह की समाप्ति के बाद युवक कुछ लोग घेरकर पकड़े हुए है और उसकी पिटाई की जा रही है। नंगा युवक बचने के लिए रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन पिटाई कर रहे युवक उसे छोड़ने को तैयार नहीं है।

हालांकि, कुछ देर बाद अन्य युवकों की पहल पर पीड़ित युवक को छोड़ दिया जाता है। जान बचाने के लिए वह नंगे ही भाग खड़ा होता है। पिटाई के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। पीड़ित की पहचान की जा रही है। पुलिस के अनुसार किसी भी पक्ष से कोई शिकायत नहीं की गयी है।

Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।