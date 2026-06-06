सिंगापुर में रोहिणी के साथ लालू के मॉर्निंग वॉक का VIDEO, बोली- थक गए क्या पापा, पैर जवाब दे तो बोलिएगा

वीडियो में लालू यादव टहल रहे हैं और रोहिणी उन्हें अपने साथ टहला रही है। इस दौरान रोहिणी पिता के हर कदम को लेकर सतर्क हैं। लालू प्रसाद यादव काफी बीमार हैं।

Lalu Morning Walk with Rohini in Singapore: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इन दिनों सिंगापुर में हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बार हेल्थ चेकअप कराने कोर्ट से इजाजत लेकर लालू प्रसाद विदेश गए हैं। सिंगापुर में वे रोहिणी आचार्य के घर पर ठहरे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बेटी उनका पूरा ख्याल रख रही है। विदेश की धरती से रोहिणी के साथ लालू का मॉर्निंग वॉक का वीडियो शेयर किया गया है।

रोहिणी आचार्या अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर किया। इसके साथ अपने पिता के प्रति उन्होंने प्रेम का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा है कि पिता का प्रेम मेरी शक्ति, उनके संस्कार मेरी पहचान। एक महान पिता, एक महान व्यक्तित्व और मेरे सबसे बड़े प्रेरणास्रोत पापा के साथ चलने से दुनिया की हर डगर आसान सी लगती है।

वीडियो में लालू यादव टहल रहे हैं और रोहिणी उन्हें अपने साथ टहला रही है। इस दौरान रोहिणी पिता के हर कदम को लेकर सतर्क हैं। लालू प्रसाद यादव काफी बीमार हैं। उन्हें भोजन और पानी भी डॉक्टर की सलाह पर दिया जाता है। ऐसे में शारीरिक मेहनत करने से उन्हें बचाया जाता है। पटना में रहकर भी लालू बहुत कम निकलते हैं। टहलते वक्त रोहिणी कहती है कि पांव थक जाए तो बता दीजिएगा। एक वीडियो में कहती है- थक गए क्या पापा, थोड़ा सा और चलिए।

रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरी संतान हैं। शादी के बाद वे पति समरेश सिहं के साथ सिंगापुर चली गईं। वह अपने पिता लालू प्रसाद से बहुत प्यार करती हैं। लालू यादव को इस बेटी ने जीवन दान दिया है। लालू की दोनों किडनियां खराब हो गईं। बेटी ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई। ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सिंगापुर के एक अस्पताल में हुआ। रोहिणी आचार्या ने पिता को अपनी किडनी देकर बेटे और बेटी के बीच के फर्क को खत्म कर दिया। इसके लिए देश भर में उनकी तारीफ की गई। उन्होंने भी एमबीबीएस की पढ़ाई की है। राजद कार्यकर्ताओं की मांग पर लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें छपरा सीट से टिकट भी दिया गया। भले ही वे चुनाव हार गईं लेकिन, लालू यादव ने उनके लिए छपरा में कैंप कर दिया। रोहिणी ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को कड़ी टक्कर दी।