कट्टा की नोक से नचनिया को नोट, सासाराम में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल; मचा हड़कंप

स्टेज पर कुछ मनबढ़ु युवक मौजूद हैं। उनके हाथ में कट्टा है जिसकी नोक में नोट फंसाए गए हैं। युवक कट्टे की नोक से डांसर को नोट दे रहे हैं।

बिहार, यूपी में नाच और आरकेस्ट्रा के प्रोग्राम में हथियार लहराने या फायरिंग की खबरें आती रहती हैं। ताजा मामला सासाराम से है जहां नाच प्रोग्राम में हथियार का प्रदर्शन किया गया। बघैला थाना क्षेत्र के नोनियाडीह गांव स्थित काली स्थान में हुए प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नर्तकी के साथ युवक को अवैध हथियार लहराते हुए डांस करते देखा जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की लाइव हिंदुस्तान पुष्टि नही करता है।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा है। इसे कानून के राज को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो डांसर स्टेज पर डांस कर रही हैं। स्टेज पर कुछ मनबढ़ु युवक मौजूद हैं। उनके हाथ में कट्टा है जिसकी नोक में नोट फंसाए गए हैं। युवक कट्टे की नोक से डांसर को नोट दे रहे हैं। दोनों डांसर हथियार देखकर काफी डरी हुई हैं। हालांकि डर के मारे कोई विरोध भी नहीं कर पा रही हैं। उनके इशारे पर नोट ले रही हैं। हथियार थामे युवक इसका फायदा उठा रहे हैं। युवक हथियार लहराते हुए डांसरों के साथ ठुमके भी लगा रहे हैं और उनके साथ अभद्रता भी कर रहे हैं।