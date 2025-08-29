video of dance on gun in Sasaram goes viral rupees given to dancer at gunpoint कट्टा की नोक से नचनिया को नोट, सासाराम में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल; मचा हड़कंप, Bihar Hindi News - Hindustan
कट्टा की नोक से नचनिया को नोट, सासाराम में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल; मचा हड़कंप

स्टेज पर कुछ मनबढ़ु युवक मौजूद हैं। उनके हाथ में कट्टा है जिसकी नोक में नोट फंसाए गए हैं। युवक कट्टे की नोक से डांसर को नोट दे रहे हैं।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सासारामFri, 29 Aug 2025 09:34 AM
बिहार, यूपी में नाच और आरकेस्ट्रा के प्रोग्राम में हथियार लहराने या फायरिंग की खबरें आती रहती हैं। ताजा मामला सासाराम से है जहां नाच प्रोग्राम में हथियार का प्रदर्शन किया गया। बघैला थाना क्षेत्र के नोनियाडीह गांव स्थित काली स्थान में हुए प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नर्तकी के साथ युवक को अवैध हथियार लहराते हुए डांस करते देखा जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की लाइव हिंदुस्तान पुष्टि नही करता है।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा है। इसे कानून के राज को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो डांसर स्टेज पर डांस कर रही हैं। स्टेज पर कुछ मनबढ़ु युवक मौजूद हैं। उनके हाथ में कट्टा है जिसकी नोक में नोट फंसाए गए हैं। युवक कट्टे की नोक से डांसर को नोट दे रहे हैं। दोनों डांसर हथियार देखकर काफी डरी हुई हैं। हालांकि डर के मारे कोई विरोध भी नहीं कर पा रही हैं। उनके इशारे पर नोट ले रही हैं। हथियार थामे युवक इसका फायदा उठा रहे हैं। युवक हथियार लहराते हुए डांसरों के साथ ठुमके भी लगा रहे हैं और उनके साथ अभद्रता भी कर रहे हैं।

हालांकि बघैला थानाध्यक्ष ने इससे अनभिज्ञता जताते हुए कहा है कि हमे कोई जानकारी नहीं है। उधर एसपी रौशन कुमार के अनुसार मामले की जानकारी लेने के बाद संबंधित पुलिस को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसपी के संज्ञान में मामला चले जाने से स्थानीय थाना की बेचैनी बढ़ गई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। थानेदार का कहना है कि वीडियो से आरोपियों की पहचान की जाएगी और कानून तोड़ने वालों को किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ लेगी।