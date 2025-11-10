Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsvideo of BJP MLA distributing money goes viral amid Bihar elections case filed based on a complaint by RJD
बिहार में वोटिंग से पहले पैसे बांटने का वीडियो वायरल, बीजेपी विधायक पर केस दर्ज

बिहार में वोटिंग से पहले पैसे बांटने का वीडियो वायरल, बीजेपी विधायक पर केस दर्ज

संक्षेप: बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पूर्वी चंपारण की चिरैया सीट से विधायक लालबाबू गुप्ता पर खिलाफ पैसे बांटने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। इस सीट से लालबाबू बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। आरजेडी ने वीडियो शेयर कर शिकायत की थी।

Mon, 10 Nov 2025 10:01 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पूर्वी चंपारण
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल (मंगलवार) को वोटिंग हैं। उससे पहले पूर्वी चंपारण की चिरैया सीट से मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी लालबाबू गुप्ता का महिला को पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें वे मतदाताओं को पैसे देते दिखाई दे रहे हैं। जिसकी शिकायत आरजेडी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर की थी। जिसके प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग को छाती पर चढ़कर चिरैया का यह भ्रष्ट बीजेपी विधायक खुलेआम मतदाताओं को पैसा बांट रहा है लेकिन मजाल है कि बिका हुआ चुनाव आयोग इसे रोक सके। दो डरपोक डकैत लोकतंत्र को आग में झोंक रहे है। बिहार में तुम्हारा यह गंदा खेल नहीं चलेगा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पूर्वी चंपारण के पताही के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस मामले में थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्रवाई का आदेश दिया है। पत्र में लिखा कि सोशल मीडिया पर 11 नवंबर को एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें लालबाबू प्रसाद गुप्ता (अभ्यर्थी बीजेपी) द्वारा एक महिला को पैसे बांटते हुए देखे जा रहे हैं। जो आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में बीएनएस की सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

राज्य में मंगलवार (11 नवंबर) को दूसरे चरण के विधानसभा की 122 सीटों पर मतदान होना है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।