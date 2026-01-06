Hindustan Hindi News
अमन शुक्ला हत्याकांड का वीडियो आया; बाइक सवार हमलावर भागते दिखे, पत्नी से पूछताछ

पटना के अमन शुक्ला मर्डर केस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिसमें बाइकसवार हमलावर गोली मारने के बाद भागते दिख रहे हैं। पुलिस ने फुटेज की जांच में जुटी है। वहीं इस मामले में मृतक अमन की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है।

Jan 06, 2026 03:06 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना के अमन शुक्ला हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिसमें अमन बाइक पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहा है। उसके पीछे से भी एक बाइक वाला तेजी से अमन को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। फिर ओवरटेक कर बदमाश अमन पर दनादन फायरिंग करते हैं। और फिर भाग निकलते हैं। इस केस में अमन की पत्नी से भी पूछताछ हो रही है। जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हत्या के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग दोनों एंगल से मामले की जांच की जा रही है। बीते 3 दिनों से अमन शुक्ला अपने घर नहीं जा रहा था। बोरिंग रोड में किसी फ्लैट में ठहरा था।

बीते सोमवार की शाम को बदमाशों ने अमन शुक्ला (39) की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे उस समय गोली मारी जब वह अपनी बेटी का इलाज करा कर घर लौट रहा था। अमन पर बदमाशों ने तीन गोलियां चलाई, जिसमें दो गोली उसके सीने में लगी। उसे इलाज के लिए निकट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मौके से तीन खोखा भी बरामद किया गया है। घटना के बाद बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

आपको बता दें मृतक अमन शुक्ला 2020 में बेउर थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में डकैती का मुख्य आरोपित था। इस मामले में वह जेल में बंद था। पिछले साल मई में वह जेल से बाहर आया था। उसके बाद सिक्योरिटी और बाउंसर एजेंसी का संचालन कर जीवन यापन करता था। उसकी किससे दुश्मनी थी इसकी जानकारी ली जा रही है।