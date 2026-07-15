VIDEO: पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर... एमवीआई बीवी ने बॉयफ्रेंड के लिए पति को मरवाया, 4 लाख में सौदा

कटिहार में बिजली विभाग के टेक्निशियन के मर्डर केस में मृतक की पत्नी समेत तीन को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंध में प्रेमी के साथ मिलकर उसने पति का कॉनट्रैक्ट मर्डर करवा दिया।

Husband killed Wife her Boyfriend Arrested: बिहार के कटिहार से पति, पत्नी और वो की सनसनीखेज कहानी सामने आई है। इस बार 'वो' कोई महिला नहीं बल्कि एक युवक है जो पत्नी का बॉयफ्रेंड है। दोनों ने मिलकर अवैध संबंधों की राह में बाधा बन रहे पति को चार लाख की सुपारी देकर रास्ते से हटा दिया। लेकिन, तफ्तीश में साजिश का खुलासा हो गया और पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की आरोपी बीवी ट्रांसपोर्ट विभाग में अफसर है।

कटिहार रेल पुलिस ने मानसी रेल थाना क्षेत्र में जनसाधारण एक्सप्रेस में हुई बिजली विभाग के ग्रेड-वन टेक्नीशियन देवकुमार गुंजन की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस हत्याकांड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें तीनों मुख्य किरदार सरकारी कर्मचारी हैं। मृतक बिजली विभाग में ग्रेड-वन टेक्नीशियन था, उसकी पत्नी समिता कुमारी एमवीआई, सुपौल में कार्यरत है, जबकि पत्नी का प्रेमी अजित कुमार भी बिजली विभाग में ग्रेड-वन टेक्नीशियन के पद पर नालंदा में तैनात है।

1 जून को हुआ था मर्डर रेल पुलिस अधीक्षक हरिशंकर कुमार ने बुधवार को कटिहार में प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 11 जून 2026 को बदलाघाट के समीप जनसाधारण एक्सप्रेस में देवकुमार गुंजन को गोली मारी गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

चार लाख में सौदा जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी स्मति ता कुमारी और उसके प्रेमी अजीत कुमार के बीच प्रेम संबंध था। दोनों के रिश्ते में देवकुमार बाधा बन रहे थे। इसके बाद दोनों ने मिलकर जहानाबाद निवासी राजू कुमार उर्फ धीरज को चार लाख रुपए की सुपारी देकर ट्रेन में हत्या की वारदात को अंजाम दिलाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

2017 से चल रहा था इश्क एसपी ने बताया कि पत्नी ने हत्या की वारदात को लूट साबित करने की पूरी कोशिश की। पति की हत्या की प्राथमिकी भी दर्ज करवाई जिसमें लूट के लिए हत्या की बात बताई। लेकिन, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान में खुलासा हो गया। स्मिता कुमारी पहले बिजली विभाग में ही ग्रेड वन टेक्निशियन के पद पर तैनात थी। उन्हीं दिनों उसकी अजीत से मुलाकात और दोस्ती हुई जो बाद में प्रेम में बदल गया। 2017 में दोनों काफी सीतामढ़ी में भी साथ कार्यरत रहे। इसी बीच परिजनों ने 2018 में समिता की शादी गुंजन से करवा दी। उनकी एक बेटी भी है।

सीतामढ़ी में साथ कार्यरत थे अजित और स्मिता कुछ दिनों के बाद स्मिता और अजीत का अलग अलग ट्रांसफर भी हो गया पर रिश्ते कायम रहे। 2023 में वह एमवीआई बन गई। उनके अवैध संबंधों की भनक गुंजन को लग गई। उसने विरोध किया तो सूरज को चार लाख में कॉन्ट्रैक्ट देकर ट्रेन में हत्या करवा दी। अजीत ने ही सूरज को पैसे दिए थे।

सुपारी किलर का आपराधिक इतिहास एसपी रेल ने बताया कि सुपारी किलर का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और वह हत्या व आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भी जा चुका है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, सिम कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं। रेल पुलिस का कहना है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है।

एसटीएफ ने बेहतर काम किया एसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपपत्र दाखिल कर त्वरित सुनवाई के माध्यम से सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांड की जांच में एसटीएफ की काफी मदद मिली।