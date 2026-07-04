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VIDEO: नाजायज रिश्ते और तंत्र-मंत्र का खूनी कॉकटेल, प्रेमिका के लिए बीवी का कत्ल, तांत्रिक की साजिश

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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17 जून को रेल ट्रैक के नीचे महिला का शव बरामद किया था। मामले को एक हादसा माना जा रहा था। तफ्तीश में पता चला कि महिला की हत्या की गई थी।

Bihar Crime News: बिहार के पूर्वी चंपारण में पुलिस ने एक महिला की मौत मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। 17 जून को रेलवे पटरी के किनारे जिस महिला का शव बरामद किया गया था उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि उसके पति की खौफ़नाक साजिश थी। मृतका के पति, उसकी नेपाली प्रेमिका और एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और हत्या को हादसे में बदलने की नाकाम कोशिश की।

दरअसल, रक्सौल की पलनवा पुलिस ने मसीनाडीह में 17 जून को रेल ट्रैक के नीचे महिला का शव बरामद किया था। मामले को एक हादसा माना जा रहा था। लेकिन, पुलिस की तफ्तीश में महिला मीना देवी(45 वर्ष) की मौत का राज परत-दर-परत खुलता चला गया। मामले में मृतका के पति तपेश्वर सहनी, उसकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी देवी तथा तांत्रिक सिकंदर सहनी उर्फ भगत जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कड़ाई से पूछताछ में सब ने हत्या की बात स्वीकार कर लिया है।

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दूसरी से संबंध पर चल रहा था विवाद

बताया जाता है कि मीना देवी जिले के लखौरा थाना क्षेत्र के झिटकहिया गांव निवासी तपेश्वर सहनी की पत्नी थी। पति अक्सर नेपाल जाता था। उसका नेपाल की एक महिला से अवैध संबंध था। उसने चुपके से नेपाल की महिला से शादी कर ली। पहली पत्नी इस शादी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। लक्ष्मी देवी नेपाल के बागलुङ की रहने वाली है। वहीं, तांत्रिक सिकंदर सहनी उर्फ भगत जी सुगौली थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव का निवासी है।

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1 लाख में सौदा

इस मामले में डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि 17 जून को शव मिलने के बाद पलनवा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी, डीआईयू और एफएसएल की संयुक्त टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के दौरान दोनों पक्षों की मुलाकात सिकंदर सहनी उर्फ भगत जी नामक तांत्रिक से हुई थी। तांत्रिक ने पारिवारिक समस्या सुलझाने का झांसा देकर दोनों पक्षों से 50-50 हजार रुपये की मांग की थी। दोनों पक्ष काम होने के बाद यह रकम देने पर सहमत हो गए थे।

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लोकल ट्रेन में रक्सौल ले जाने के दौरान हत्या

पुलिस के अनुसार, साजिश के तहत तांत्रिक सिकंदर ने मीना देवी को नेपाल घुमाने और संपत्ति का मालिक बनाने का लालच देकर मोतिहारी बुलाया। इसके बाद पति तपेश्वर सहनी, दूसरी पत्नी लक्ष्मी देवी और तांत्रिक सिकंदर सहनी उसे लोकल ट्रेन से मोतिहारी से रक्सौल ले जा रहे थे। इसी दौरान मसीनाडीह हॉल्ट के समीप उसकी हत्या की नीयत से उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और हादसे की बात कहकर रोने चिल्लाने लगे। तीनों से अलग-अलग पूछताछ में अंतर पाए जाने के बाद पुलिस को शक हो गया। गहन छानबीन में सच्चाई उजागर हो गई। पुलिस ने तीनों को दबोच लिया।

(मोहन सिंह प्रभाकर की रिपोर्ट)

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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