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VIDEO: लाठी के बल पर प्रेमी युगल की शादी;रोमांस करते धराए तो कुटाई के बाद सगाई फिर विदाई

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। दोनों एकांत में एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा रहे थे। लोगों ने प्रेमी युवक को पकड़कर पहले पीटा उसके बाद गांव में ले गए।

Love Marriage: बिहार के बेतिया में हुई एक शादी काफी चर्चा में है। यह सामान्य नहीं बल्कि लव मैरिज है जिसमें लव, रोमांस के साथ-साथ हेट का कॉकटेल है। शिकारपुर थाना के केहुनिया गांव में एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ दोनो की शादी रचा दी। घटना बीते शुक्रवार की देर रात्रि की है। प्रेमी युगल की शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी है। इसका वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताया जाता है कि एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। दोनों एकांत में एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा रहे थे। मौके पर पहुंचे लोगों ने प्रेमी युवक को पकड़कर पहले पीटा उसके बाद गांव में ले गए। उनसे पूछा गया तो प्रेम संबंध की बात दोनों ने स्वीकार कर लिया। प्रेमी पहले शादी के लिए तैयार नहीं था लेकिन, दबाव बनाने पर वह राजी हो गया। आपसी रजामंदी के बाद दोनों को गांव के मंदिर ले जाकर युवक से प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरवा दिया गया। घटना की सूचना पर मंदिर परिसर में भारी भीड़ जुट गई। वहां मौजूद सैकड़ों युवकों ने अपने अपने मोबाइल में इस शादी का वीडियो बनाया। वीडियो में हाथ में लाठी लिए युवक को देखा जा सकता है।

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पुलिस ने भीड़ से निकाला

प्रेमिका ने बताया कि कि दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से प्रेम संबंध में हैं। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों को भीड़ से निकालकर अपने साथ ले गई और थाने पर ले जाकर सुरक्षित उनके घर भेज दिया।

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विधवा थी प्रेमिका

बताया जाता है कि युवती की पांच वर्ष पूर्व शादी हुई थी। लगभग ढ़ेड वर्ष पूर्व उसके पति की किसी कारण से मौत हो गई। उसके बाद वह अपने मायके में रह रही थी। सोशल मीडिया से जरिए उसका संपर्क युवक से हुआ। दोनों करीब एक साल से बात करते थे। इसी दौरान दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेमी अक्सर युवती से मिलने उसके गांव में आया करता था।

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प्रेमिका से मिलने उसके गांव आया था युवक

शुक्रवार की देर रात्रि में प्रेमी युवती से मिलने उसके गांव में आया था। दोनों घर से बाद सुनसान स्थान पर थे और आपत्तिजनक हालत में थे। उसी समय गांव के कुछ लोग पहुंच गए। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। बाद में मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनो बालिग हैं और शादी के लिए दोनों ने रजामंदी दी है।

(नरकटियागंज से दीपनारायण शर्मा की रिपोर्ट)

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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