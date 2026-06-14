VIDEO: रात के अंधेरे में प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, लोगों ने अकेले में पकड़ा और चट मंगनी पट बियाह

सीवान में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद उनकी शादी करा दी। शादी का बेहद खूबसूरत वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Love Marriage Bihar: बिहार से सीवान में एक लव स्टोरी को तब मुकाम मिली जब लोगों ने प्रेमी, प्रेमिका को रात के अंधेरे में एक साथ पकड़ लिया। जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के उत्तरी साघर सुल्तानपुर पंचायत के महना गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को परिजनों ने पकड़कर उसकी शादी करा दी। इस शादी का बेहद खूबसूरत वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अच्छी बात यह है कि किसी पक्ष ने पुलिस को कंप्लेन नहीं किया। प्रेमी युगल से पति पत्नी बने युवक युवती हंसी खुशी अपने घर पहुंच गए। उनकी शादी बिल्कुल आदर्श तरीके से हुई जो दहेज मुक्त संपन्न हुई। प्रेमी के हाथ से सिंदूर लेने के बाद प्रेमिका ने जब प्रेमी का पैर छूने के लिए झुकी तो निरंजन ने उसे रोक लिया।

प्रेमिका के घर आया था प्रेमी यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मछगरा गांव के महंथ प्रसाद का पुत्र निरंजन कुमार शनिवार की रात में अपनी प्रेमिका पुष्पा कुमारी से मिलने महना गांव पहुंचा था। इसी दौरान परिजनों को इसकी भनक लग गई। गांव के लोगों ने युवक को मौके पर हीं पकड़ लिया। परिजनों ने पंचायत के सरपंच प्रभुनाथ राय, जिला पार्षद प्रतिनिधि ममेन्द्र यादव, पैक्स अध्यक्ष राजू राय सहित गांव के अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों की आपसी सहमति से रविवार की सुबह में शादी करा दी गई।

दोनों पक्ष राजी इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस मामले को दोनों परिवारों की सहमति से मामला सुलझा लिया गया और दोनों की शादी संपन्न कराई गई।