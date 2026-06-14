VIDEO: रात के अंधेरे में प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, लोगों ने अकेले में पकड़ा और चट मंगनी पट बियाह
सीवान में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद उनकी शादी करा दी। शादी का बेहद खूबसूरत वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Love Marriage Bihar: बिहार से सीवान में एक लव स्टोरी को तब मुकाम मिली जब लोगों ने प्रेमी, प्रेमिका को रात के अंधेरे में एक साथ पकड़ लिया। जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के उत्तरी साघर सुल्तानपुर पंचायत के महना गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को परिजनों ने पकड़कर उसकी शादी करा दी। इस शादी का बेहद खूबसूरत वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अच्छी बात यह है कि किसी पक्ष ने पुलिस को कंप्लेन नहीं किया। प्रेमी युगल से पति पत्नी बने युवक युवती हंसी खुशी अपने घर पहुंच गए। उनकी शादी बिल्कुल आदर्श तरीके से हुई जो दहेज मुक्त संपन्न हुई। प्रेमी के हाथ से सिंदूर लेने के बाद प्रेमिका ने जब प्रेमी का पैर छूने के लिए झुकी तो निरंजन ने उसे रोक लिया।
प्रेमिका के घर आया था प्रेमी
यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मछगरा गांव के महंथ प्रसाद का पुत्र निरंजन कुमार शनिवार की रात में अपनी प्रेमिका पुष्पा कुमारी से मिलने महना गांव पहुंचा था। इसी दौरान परिजनों को इसकी भनक लग गई। गांव के लोगों ने युवक को मौके पर हीं पकड़ लिया। परिजनों ने पंचायत के सरपंच प्रभुनाथ राय, जिला पार्षद प्रतिनिधि ममेन्द्र यादव, पैक्स अध्यक्ष राजू राय सहित गांव के अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों की आपसी सहमति से रविवार की सुबह में शादी करा दी गई।
दोनों पक्ष राजी
इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस मामले को दोनों परिवारों की सहमति से मामला सुलझा लिया गया और दोनों की शादी संपन्न कराई गई।
मौसी के घर फूटा प्यार का अंकुर
जानकारी के मुताबिक निरंजन की मौसी महना गांव में रहती है जहां पुष्पा का घर है। एक साल पहले निरंजन अपनी मौसी के घर शादी समारोह में गया था। वहीं पुष्पाा से उसकी मुलाकात हुई। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और बातों का सिलसिला ऐसे आगे बढ़ा कि उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। निरंजन मौसी के घर के बहाने पुष्पा के घर पर आने जाने लगा। शनिवार की रात वह प्रेमिका के घर में पकड़ा गया। इसके बाद लड़के के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई वहां से रात में ही उसके घर वाले और सगे संबंधी आए। दोनों के परिजनों के बीच रात भर पंचायत और वार्ता चली उसके बाद रविवार को दोनों की राजा मंदिर से शादी करा दी गई।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें