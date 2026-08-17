VIDEO: गरीबनाथ मंदिर जा रहे कांवरिया की हत्या, मुजफ्फरपुर में गोली मारी; क्या कहती है पुलिस?

बाइक सवार बदमाशों ने जलाभिषेक करने बाबा गरीबनाथ धाम जा रहे 25 वर्षीय गोलू को गोली मार दी। साथी उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बिहार के मुजफ्फरपुर में जल चढाने जा रहे एक कांवरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीन बदमाशों ने उसे घेरकर गोली मार दी। पुलिस ने घटना स्थल से एक खोखा बरामद किया है। पारू थाना क्षेत्र के देवरिया-जगिरिया मुख्य मार्ग में ब्रह्मपुरा खखन गांव के पास रविवार रात करीब नौ बजे की है। एसडीपीओ अभिजीत कौर ने कहा है कि कांड में महत्वपूर्ण लीड मिली है। पुलिस उस पर काम कर रही है। मृतक दूसरे राज्य में काम करता है। कुछ दिन पहले वह घर आया था।

जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने जलाभिषेक करने बाबा गरीबनाथ धाम जा रहे 25 वर्षीय युवक को गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही पारू थानेदार आशुतोष कुमार शुक्ला और देवरिया थानेदार दलबल के साथ मौके पहुंचे और मामले की जांच की। पारू थानेदार ने बताया कि मृतक थाना क्षेत्र के गोसाई टोला गांव निवासी रवींद्र सिंह का पुत्र गोलू कुमार (25) था।

60 कांवरियों के जत्थे के साथ जा रहा था गोलू बताया जाता है कि रविवार शाम 60 कांवरियों की टीम देवरिया थाने के धरफरी गांव के पास गंडक (नारायणी) नदी से जलबोझी कर गरीबनाथ धाम जा रही थी। जैसे ही कांवरियों का जत्था ब्रह्मपुरा खखन गांव के पास पहुंचा वैसे ही पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक कांवरिया गोलू को गोली मार दी और फिर देवरिया की ओर भाग निकले। घायल गोलू को इलाज के लिए अन्य कांवरिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोलू के परिजनों ने पुलिस को बताया कि दिन में गोलू की गांव के एक व्यक्ति से मारपीट हुई थी। इस दौरान उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। परिजनों के अनुसार, गोलू तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वह दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी किया करता था। एक माह पूर्व ही घर आया था। गांव में लगने वाले महावीरी झंडा मेला के बाद उसे लौट जाना था।

क्या कहती है पुलिस? दिन में गोलू की गांव के एक व्यक्ति के साथ झड़प हुई। इस दौरान गोलू को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उक्त व्यक्ति का सत्यापन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया उक्त विवाद ही गोली मारने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। एफएसएल टीम से घटनास्थल की जांच के लिए बुलाया गया है। घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -अभिजीत कौर, एसडीपीओ सरैया

कांवरिया की गोली मारकर हत्या से लोग स्तब्ध हैं। हालांकि, पुलिस इसे पूर्व के विवाद से जोड़कर देख रही है। मृतक के मोबाइल और कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। दिन में जिस व्यक्ति से झगड़ा होने की बात सामने आई है उसका सत्यापन कराया जा रहा है।