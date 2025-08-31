video jewellery businessman shot dead by miscreants in bihar banka district देखिए बिहार में स्वर्ण कारोबारी की हत्या का वीडियो, अकेले ही लुटेरों से लड़ते रहे नवीन, Bihar Hindi News - Hindustan
देखिए बिहार में स्वर्ण कारोबारी की हत्या का वीडियो, अकेले ही लुटेरों से लड़ते रहे नवीन

नवीन अचानक लड़खड़ा कर गिर जाते हैं लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखा कर बदमाश पर दुकान में रखी किसी वस्तु से हमला करते हैं। हालांकि, नकाब पहना बदमाश इस हमले में बच जाता है। इसके बाद बदमाश घबरा कर दुकान से भागने लगते हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, बांकाSun, 31 Aug 2025 11:51 AM
बिहार के बांका जिले में स्वर्ण कारोबारी नवीन की हत्या से लोगों में रोष है। इस बीच अब नवीन की हत्या का वीडियो भी सामने आ गया है। दहला कर रख देने वाले इस वीडियो में नजर आ रहा है कि नवीन अकेले ही गन लिए बदमाश से भिड़ गए थे। हालांकि, बदमाशों ने उन्हें बेहद ही करीब से गोली मार दी। वीडियो में दिख रहा है कि एक नकाबपोश अपराधी स्वर्ण कारोबारी नवीन की दुकान में घुसता है और फिर उनके बिल्कुल पास आकर गहने मांगने लगता है। एक अन्य नकाबपोश दुकान के दरवाजे पर खड़ा है। दुकान के अंदर कुछ अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। जब नवीन अपराधी को गहने देने से इनकार करते हैं तब वो उन्हें थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद नवीन काउंटर से उठकर गन लिए बदमाशों से भिड़ जाते हैं।

लेकिन तब तक बदमाश उन्हें पहली गोली दाग देते हैं। इसके बाद एक अन्य बदमाश हाथ में थैला लिए अंदर आता है और थैले में गहने डालने लगता है। नवीन अचानक लड़खड़ा कर गिर जाते हैं लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखा कर बदमाश पर दुकान में रखी किसी वस्तु से हमला करते हैं। हालांकि, नकाब पहना बदमाश इस हमले में बच जाता है। इसके बाद बदमाश घबरा कर दुकान से भागने लगते हैं। नवीन इसके बाद भी दिलेरी दिखाते हुए बदमाशों के पीछे लपक कर जाते हैं, हालांकि, इसके बाद वो लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं।

हत्या के विरोध में बाजार बंद

इधर बांंका के बोसी में शनिवार शाम हुई स्वर्ण व्यवसायी नवीन भुवानियां की हत्या के विरोध में रविवार को पूरा बोसी बाजार बंद रहा। आक्रोशित व्यवसायियों ने भागलपुर-दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इससे यातायात घंटों बाधित रहा और लंबी कतारें लग गईं। व्यवसायियों ने मांग की है कि हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी हो और जिले में व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

घटना के संबंध में बताया गया कि शनिवार शाम हथियारबंद बदमाश दुकान में लूटपाट के इरादे से घुसे। विरोध करने पर बदमाशों ने नवीन को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।घटना के बाद से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।

