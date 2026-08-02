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VIDEO: चोरों जदयू नेता को भी नहीं छोड़ा, प्रदेश महासचिव संजय के घर से 20 लाख के सामान उड़ाया

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
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संजय कांत सिन्हा के पैतृक आवास को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये मूल्य के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली। उनका परिवार पटना में रहता है।

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा में अज्ञात चोरों ने जनता दल (यू) के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व प्रवक्ता संजय कांत सिन्हा के पैतृक आवास को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये मूल्य के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली। हरनौत थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। महज 48 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी चोरी की वारदात ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। लगातार दूसरी बड़ी घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की रात्रि गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

संजय कांत सिन्हा का परिवार वर्तमान में पटना में रहता है। रूपसपुर स्थित उनका पैतृक मकान पिछले करीब एक सप्ताह से बंद था। रविवार की सुबह करीब सात बजे जब घर का नौकर साफ-सफाई के लिए पहुंचा तो मुख्य दरवाजे समेत कई कमरों के ताले टूटे मिले। उसने तत्काल इसकी सूचना परिवार के सदस्यों को दी।

परिजन के पहुंचने पर देखा गया कि लगभग सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने सात से आठ गोदरेज अलमारियों के ताले तोड़ दिए थे। अलमारियों में रखा सामान बाहर निकालकर कमरों में बिखेर दिया गया था। कई बक्सों और लॉकरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घर का हर कमरा अस्त-व्यस्त था, जिससे स्पष्ट है कि चोरों ने काफी देर तक घर के भीतर रहकर वारदात को अंजाम दिया।

संजय कांत सिन्हा के भांजे रविकांत सिंह ने बताया कि चोरी गए सामान का अंतिम आकलन अभी किया जा रहा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 15 से 20 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, नकदी तथा अन्य कीमती सामान चोरी हुआ है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी मिलान किया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही हरनौत थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए, जबकि डॉग स्क्वायड ने आसपास के इलाके में सुराग तलाशने का प्रयास किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सुनियोजित चोरी का प्रतीत होता है। बंद पड़े मकान का लाभ उठाकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। लिखित आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही मामले के उद्भेदन का प्रयास किया जाएगा।

शुक्रवार की रात भी रूपसपुर गांव में एक बंद पड़े मकान से करीब 20 लाख रुपये मूल्य के नकद और आभूषण की चोरी हुई थी। उस घटना का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। 48 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी चोरी ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्ती बढ़ाने, संदिग्धों की सघन जांच करने तथा दोनों मामलों का शीघ्र खुलासा करने की मांग की है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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