VIDEO: सब माया है... सुरक्षा लौटाने पर जदयू प्रवक्ता ने लालू-राबड़ी-तेजस्वी पर पढ़ी फैज़ की शायरी
लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की ओर से सुरक्षा वापस करने पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मशहूर शायर फैज़ का शेर पढ़कर तंज कसा है। कहा है कि इन्हें समझ में आ गया है कि सब माया है।
बंगला खाली करने की नोटिस के बाद जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा हटाने पर पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव और राबडी़ देवी ने अपने सुरक्षाकर्मियों को वापस कर दिया है। मां का साथ देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी वाई प्लस सिक्योरिटी की सुविधा को भी वापस कर दिया है। राजद नेताओं के इस ऐक्शन पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मशहूर शायर फैज़ का शेअर पढ़कर तंज कसा है। कहा है कि इन्हें समझ में आ गया है कि सब माया है। उन्होंने लालू परिवार से सरकारी बंगला खाली करने के साथ सभी सरकारी सुविधाएं वापस कर देने की अपील की है। इधर राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर राजद कार्यकर्ताओं का जमावरा लगना आरंभ हो गया है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें