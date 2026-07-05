VIDEO: सड़क पर तड़प रहा था जख्मी, वीडियो बना रही थी भीड़; फरिश्ता बन पहुंचे JDU सांसद कौशलेंद्र

जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार एकंगरसराय से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। सांसद ने सड़क पर छटपटा रहे जख्मी युवक को अस्पताल पहुंचाया।

Bihar News: बिहार के नालंदा में दीपनगर थाना क्षेत्र के गोलापर गांव के समीप रविवार की शाम अज्ञात वाहन की चपेट में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया । हादसे के बाद वह करीब आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा, घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की पहल नहीं की। अधिकांश लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। इसी बीच जदयू सांसद कौशलेंद्र फरिश्ता बनकर पहुंच गए।

दरअसल, जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार एकंगरसराय से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। उनकी नजर सड़क किनारे लगी भीड़ पर पड़ी। उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाकर घटना की जानकारी ली। जब पता चला कि सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल है, तो उन्होंने बिना देर किए अपने अंगरक्षक की मदद से युवक को अपनी गाड़ी में बैठाकर बिहारशरीफ सदर अस्पताल पहुंचाया। पता चला कि जख्मी युवक मघड़ा खारजम्मा गांव निवासी सूरज कुमार है। सांसद मरीज के साथ सदर अस्पताल भी पहुंचे।

सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। जांच के दौरान सिर में गंभीर चोट पाई गई। उनकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना सबसे बड़ा मानव धर्म है। समय पर अस्पताल पहुंचाने से किसी की जान बचाई जा सकती है।

तमाशबीन ना बनें, घायल को अस्पताल पहुंचाएं: सांसद की अपील मीडिया के माध्यम से सांसद ने लोगों से अपील किया कि हादसे के बाद तमाशबीन बनने के बजाय घायल को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करें। सांसद ने कहा कि दुर्घटना में जख्मी व्यक्ति को जितनी जल्दी डॉक्टर के पास या अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है, उसके जीने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी है कि किसी घायल को अस्पताल पहुंचाने में देरी नहीं करें। सरकार ऐसे लोगों को सम्मानित भी करती है।