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VIDEO: सड़क पर तड़प रहा था जख्मी, वीडियो बना रही थी भीड़; फरिश्ता बन पहुंचे JDU सांसद कौशलेंद्र

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार एकंगरसराय से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। सांसद ने सड़क पर छटपटा रहे जख्मी युवक को अस्पताल पहुंचाया।

Bihar News: बिहार के नालंदा में दीपनगर थाना क्षेत्र के गोलापर गांव के समीप रविवार की शाम अज्ञात वाहन की चपेट में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया । हादसे के बाद वह करीब आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा, घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की पहल नहीं की। अधिकांश लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। इसी बीच जदयू सांसद कौशलेंद्र फरिश्ता बनकर पहुंच गए।

दरअसल, जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार एकंगरसराय से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। उनकी नजर सड़क किनारे लगी भीड़ पर पड़ी। उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाकर घटना की जानकारी ली। जब पता चला कि सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल है, तो उन्होंने बिना देर किए अपने अंगरक्षक की मदद से युवक को अपनी गाड़ी में बैठाकर बिहारशरीफ सदर अस्पताल पहुंचाया। पता चला कि जख्मी युवक मघड़ा खारजम्मा गांव निवासी सूरज कुमार है। सांसद मरीज के साथ सदर अस्पताल भी पहुंचे।

सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। जांच के दौरान सिर में गंभीर चोट पाई गई। उनकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना सबसे बड़ा मानव धर्म है। समय पर अस्पताल पहुंचाने से किसी की जान बचाई जा सकती है।

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तमाशबीन ना बनें, घायल को अस्पताल पहुंचाएं: सांसद की अपील

मीडिया के माध्यम से सांसद ने लोगों से अपील किया कि हादसे के बाद तमाशबीन बनने के बजाय घायल को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करें। सांसद ने कहा कि दुर्घटना में जख्मी व्यक्ति को जितनी जल्दी डॉक्टर के पास या अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है, उसके जीने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी है कि किसी घायल को अस्पताल पहुंचाने में देरी नहीं करें। सरकार ऐसे लोगों को सम्मानित भी करती है।

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इधर, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि युवक के सिर में गंभीर चोट लगी थी। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया गया है। सांसद महोदय के सहयोग से जख्मी युवक को समय रहते अस्पताल लाया गया था। हम सभी लोगों को घायलों को अस्पताल पहुंचाने में हिचकना नहीं चाहिए। कई बार लोग परेशानी से डर जाते हैं। लेकिन, उन्हें डरे बिना मानवता की सेवा में घायलों की मदद करना चाहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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