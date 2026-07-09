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VIDEO: जेसीबी फूंका, कई गाड़ियों में तोड़फोड़; वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में SSB-पुलिस टीम पर जानलेवा हमला

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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वन विभाग, एसएसबी व स्थानीय पुलिस टीम संयुक्त रूप से अतिक्रमित वनभूमी पर से अतिक्रमण को हटाने गए थे। अतिक्रमणकारियों ने उनपर हमला कर दिया और एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया।

Attack on Police: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन प्रमंडल दो के वाल्मीकिनगर वनक्षेत्र के ठाड़ी उपखंड के धनहिया गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग, एसएसबी व पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। अतिक्रमणकारियों, ग्रामीणों व प्रशासनिक टीम के बीच हुई झड़प देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। जिसमें आक्रोशित लोगों द्वारा अतिक्रमण हटाने में लगी दो जेसीबी व आधा दर्जन से अधिक वाहनों मे एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया तथा एक जेसीबी के साथ आधा दर्जन से अधिक वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा घटनास्थल पर मौजूद दर्जनों वनपाल,वनरक्षी व वनकर्मी घायल हो गए।

गुरुवार को एसीएफ सत्यम कुमार के नेतृत्व में वन विभाग, एसएसबी व स्थानीय पुलिस टीम संयुक्त रूप से अतिक्रमित वनभूमी पर से अतिक्रमण को हटाने गए थे। कार्रवाई शुरू होते ही अतिक्रमणकारियों द्वारा विरोध जताना शुरू कर दिया जो कुछ ही देर में हिसंक झड़प में बदल गया। आक्रोशित व बेकाबू अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग, एसएसबी औप पुलिस टीम पर हमला बोल तथा एक जेसीबी को फूंक डाला। एक जेसीबी समेत आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया।

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इस संबंध में वीटीआर के वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा ने बताया कि वाल्मीकिनगर वनक्षेत्र के ठाड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर अतिक्रमणकारियों द्वारा हमला करने और जेसीबी फूंकने की सूचना मिली है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएफओ,बगहा एसपी, डीएसपी व एसएसबी के कमांडेंट समेत आला अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि वरीय अधिकारी द्वारा आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। निदेशक ने बताया कि पूरी घटना की गहन जांच की जा रही है। शरारती तत्वों व दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी दोषी पाए जायेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में बगहा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, एसडीपीओ निहार भूषण, वन प्रमंडल दो के डीएफओ विकास अहलावत, एसीएफ सत्यम कुमार,वनक्षेत्र अधिकारी सत्यम कुमार, एसएसबी कमांडेंट,थाना अध्यक्ष समेत वनपाल वनरक्षी व वनकर्मी मौजूद रहें।

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आठ वनक्षेत्रों में वनकर्मी तैनात

वाल्मीकिनगर वनक्षेत्र के ठाड़ी उपखंड के धनहिया गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर विवाद व झड़प को बढ़ते देख वीटीआर प्रशासन ने वन प्रमंडल एक व दो के आठ वनक्षेत्र गोवर्धना,मंगुराहा,रघिया, हरनाटाड़, मदनपुर, गनौली,चिउटाहा व वाल्मीकिनगर के वनक्षेत्र अधिकारी समेत वनपाल वनरक्षी व वनकर्मी की टीम को तैनात कर दिया गया।

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ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग

वाल्मीकिनगर वनक्षेत्र के ठाड़ी उपखंड के धनहिया गांव में वनभूमी से अतिक्रमण हटाने गए टीम पर अतिक्रमणकारियों द्वारा विरोध व झड़प व हमला के साथ जेसीबी फूंकने समेत सभी घटनाओं को ड्रोन कैमरे से रिकार्ड किया गया। वीडियो देखकर चिन्हित दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी।

अतिक्रमण मुक्त होगी वनभूमी

वीटीआर प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों द्वारा विरोध करने तथा हमला करने के बावजूद चेताया है कि हर हालत में वनभूमी को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा और वीटीआर के सभी वनक्षेत्रों में जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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