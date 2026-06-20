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VIDEO: लव मैरिज पर बेटी को खौफनाक सजा, मुजफ्फरपुर में हॉरर किलिंग से सनसनी; मृतका का भाई गिरफ्तार

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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डीएसपी के मुताबिक युवती के परिजनों को आशंका थी कि वह फिर से अपने प्रेमी के घर चली जाएगी। इसी वजह से उसकी हत्या करके शव को जला दिया गया।

Horror Killing: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवती को प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से लव मैरिज करने की परिवार वालों ने ही खौफनाक सजा दी। युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतका के भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रेमी से पति बने युवक गौरीशंकर के बयान पर केस दर्ज पुलिस ने कार्रवाई की। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके पत्नी के हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर आत्महत्या कर लेने की चेतावनी दी थी। गिरफ्तार भाई ने बहन की हत्या और इसमें परिवार के लोगों की संलिप्तता को स्वीकार किया है।

घटना जिले के सिवाई पट्टी थाना इलाके की है। मृतका की पहचान 19 वर्षीय सुजाता कुमारी के रूप में हुई है। सुजाता ने इसी वर्ष जनवरी में अपने प्रेमी गौरीशंकर कुमार के साथ घर से भागकर इंटरकास्ट मैरिज किया था। दोनों अलग-अलग जाति से थे,इस वजह से युवती के परिवार वाले इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। मजबूरी में शादी करने के बाद दोनों हरियाणा भाग गए थे

छह साल पुरानी लव स्टोरी

इलाके के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार गौरीशंकर कुमार घंसौत गांव का निवासी है कोदरिया गोसाईपुर की रहने वाली सुजाता कुमारी के साथ उसका प्रेम संबंध करीब छह सालों से चल रहा था। दोनों साल वर्ष 2020 से ही अफेयर में थे। बताया जाता है कि सुजाता का ननिहाल गौरीशंकर के गांव में था और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों शादी करना चाहते थे जिसे परिवार वाले मंजूर नहीं कर रहे थे। इसी वजह से 18 जनवरी 2026 को दोनों घर से भाग गए और समस्तीपुर में जाकर शादी कर ली।

हरियाणा से पुलिस ने दोनों को किया था बरामद

शादी करने के बाद दोनों भागकर हरियाणा चले गए और पति-पत्नी की तरह रहने लगे। इधर सुजाता के परिवार वालों ने सिवाईपट्टी थाने में अपहरण का मामला दर्ज करा दिया था। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। दोनों को पुलिस ने 11 फरवरी को बरामद कर लिया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान सुजाता ने पति के साथ रहने की इच्छा जताई लेकिन, गौरी शंकर को जेल भेज दिया। सुजाता को उसकी मौसी अपने घर ले गई। बाद में होली के समय उसे मां अपने घर ले गई।

गौरी शंकर का वीडियो वायरल

इस बीच दो दिन पहले गौरीशंकर का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें वह ससुराल वालों द्वारा पत्नी की हत्या की बात बता रहा था। गौरीशंकर ने आत्महत्या की भी चेतावनी दी। कहा कि पुलिस उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है जबकि सुजाता को माकर उसके शव जला दिया गया है। इसी वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने छानबीन की। पहले सिवाईपट्टी थाने में केस दर्ज किया गया। गहन छानबीन में पूरे मामले का खुलासा हुआ। एसएसपी कांतेश मिश्रा के निर्देश पर ग्रामीण एसपी और डीएसपी पूर्वी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने नामजद आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया। हत्या में पांच से अधिक लोगों की भूमिका सामने आई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

क्या बोले अधिकारी?

इस मामले में डीएसपी पूर्वी वन अलय वत्स ने बताया कि परिजनों को आशंका थी कि सुजाता फिर से अपने पति के पास चली जाएगी। पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि परिवार वालों ने इसी डर से सुजाता को मार दिया और गंडक नदी के किनारे ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। एफएसएल की टीम ने वहां से नमूना एकत्रित किया है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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