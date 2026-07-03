VIDEO: सीतामढ़ी में जेल से छूटे फेकन का हाफ एनकाउंटर; पुलिस पर चलीं 3 गोलियां, 1 गाड़ी में लगी

सीतामढ़ी पुलिस ने जेल से छूटे कुख्यात लुटेरा फेकन का हाफ एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर तीन फायरिंग की। एक गोली पुलिस की गाड़ी में लगी है। उसके बाद खदेड़कर फेकन के पैर में गोली मार दी गई।

Bihar Half Encounter: आरा फेक एनकाउंटर का आरोप झेल रही बिहार पुलिस ने सीतामढ़ी में एक कुख्यात बदमाश का हाफ एनकाउंटर कर दिया। रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी स्थित आम बगीचा के समीप गुरुवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कार्रवाई में सीएसपी लूटकांड का मुख्य आरोपित फेकन महतो पुलिस की गोली से घायल हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक गोली पुलिस वाहन में भी लगी। हालांकि पुलिस टीम पूरी तरह सुरक्षित रही। फेकन 15 दिन पहले ही जेल से जमानत पर छूटा था।

पुलिस के अनुसार नगर थाना क्षेत्र में किसी बड़ी लूट की साजिश की सूचना पर कार्रवाई की जा रही थी। नगर थाने की पुलिस ने लूटकांड को अंजाम देने पहुंचे फेकन के साथियों को दबोच लिया। लेकिन फेकन महतो पुलिस को चकमा देकर बाइक से रीगा की ओर भाग निकला। नगर थाना की सूचना पर रीगा पुलिस ने रेवासी के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर फेकन भागने लगा। पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर लगातार तीन राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही दबोच लिया गया।

पिस्टल, गोली, बाइक बरामद गिरफ्तार फेकन की पहचान परसौनी थाना क्षेत्र के पसुरामपुर निवासी के रूप में हुई है। उसके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस तथा बीते सप्ताह पमरा पुल के समीप लूटी गई बिना नंबर की अपाचे बाइक बरामद की गई है। घायल बदमाश को पहले सदर अस्पताल लाया गया।

सीएसपी लूटकांड का मुख्य आरोपी पुलिस ने बताया कि दो दिन पूर्व रीगा थाना क्षेत्र के अन्हारी गांव स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक से करीब डेढ़ लाख रुपये की लूट में फेकन मुख्य आरोपित है। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान की गई थी और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इससे पहले वह मेजरगंज के सीएसपी लूटकांड में जेल गया था और करीब 15 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। उसके विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में लूट और आर्म्स एक्ट समेत करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

एसपी और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसपी अमित रंजन और सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एफएसएल टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच फेकन महतो का इलाज कराया जा रहा है।