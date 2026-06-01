VIDEO: मेरी शादी करवाओ! प्रेमी ने बनाई दूरी तो मोबाइल टावर पर चढ़ी गर्ल डांसर, बॉयफ्रेंड फोटोग्राफर
जब कड़ी धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही थी तभी बेतिया के मच्छरगावा में प्रेमी से नाराज एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
बिहार के पश्चिम चंपारण में एक इवेंट डांसर गर्ल के हाई वोल्टेज ड्रामे से पुलिसकर्मी परेशान हो गए। प्रेमी युवक के शादी से इनकार करने पर वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसे नीचे उतारने में पुलिस के पसीने छूट गए। इधर मौहब्बत का ड्रामा देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जुट गई। मामला बैरिया थाना क्षेत्र के मच्छरगावा चौक की है। युवती झारखंड की रहने वाली है।
सोमवार को जब कड़ी धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही थी तभी बेतिया के मच्छरगावा में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर बैरिया पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटना सोमवार दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार मच्छरगावा चौक स्थित राजकिशोर यादव के बगीचे में लगे मोबाइल टावर पर एक युवती चढ़ गई थी। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बैरिया पुलिस को दी। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि युवती की पहचान 23 वर्षीय संजना कुमारी के रूप में हुई है, जो रांची की रहने वाली है और विभिन्न कार्यक्रमों में डांस और अन्य प्रस्तुति देने का काम करती है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वह नौतन थाना क्षेत्र के पांडे टोला निवासी फोटोग्राफर नितेश कुशवाहा से विवाह करने का दबाव बना रही थी।
पूछताछ में उसने बताया कि बॉयफ्रेंड के शादी से इनकार किए जाने के बाद वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काफी समझाने-बुझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए थाना लाया गया। युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इससे मच्छरगावा चौक से जगदीशपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाम में एक एंबुलेंस भी फंस गई थी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भीड़ को नियंत्रित कर यातायात को सुचारु कराया।
ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने पहली बार किसी युवती को मोबाइल टावर पर चढ़ते देखा है। लोगों के बीच इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रेमी युवक की तलाश की जा रही है।
(श्रीनगर संवाददाता की रिपोर्ट)
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें